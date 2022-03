'Outlander': Sam Heughan confiesa lo que desea para Jamie y Claire pero "nunca sucederá"

Tras casi dos años de droughtlander la temporada 6 de 'Outlander' por fin se ha estrenado haciendo a sus fans muy felices por ver el regreso de Jamie y Claire Fraser a la pequeña pantalla.

Por este motivo Sam Heughan ha ofrecido una extensa entrevista a 'Digital Spy' donde ha hablado sobre algunos aspectos de la serie de Starz TV. Así, como sabrás, la temporada 5 de la 'Outlander' termina con una terrible violación al personaje de Caitriona Balfe. En la anterior entrega vimos cómo el trauma al que Claire se va a tener que enfrentar debido a este abuso, aunque no es el único problema que se le avecina a la familia Fraser.

Jamie Fraser, aborda las secuelas de la violación de Claire en 'Outlander'

Así, Heughan decía sobre cómo Jamie abordará las secuelas de esta agresión en la temporada 6: "Lo que le pasó a Claire, Jamie es definitivamente muy consciente de cómo podría afectarla, creo que le está dando espacio, pero la está vigilando, pero creo que desafortunadamente, su mirada también está atraída hacia otra parte, muchas son las cosas que están pasando", explica.

Caitriona Balfe como Claire Fraser en el final de la temporada 5 de 'Outlander' | Starz TV

Y es que, ha llegaod a Fraser's Ridge la familia Christie, quienes le complicarán las cosas a los Fraser. Además de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos: "No solo los Christies, que realmente comienzan a alterar el status quo en Ridge, sino también su lealtad: la guerra se acerca y él ha sido asignado como agente indio. Tiene que ir a trabajar para la Corona y no quiere, por lo que está tratando de encontrar una manera de salir de allí. Están sucediendo tantas cosas y también le están pasando muchas cosas a la familia, realmente toda la familia está comenzando a fracturarse un poco, y creo que eso podría distraer a Jamie".

Sam Hueghan habla sobre las escenas de sexo con Caitriona Balfe en 'Outlander'

Otro de los puntos que Sam Heughan ha tratado han sido las escenas de sexo. La pasión entre Claire y Jamie siempre ha sido uno de los puntos clave de la serie y, la temporada 6 no iba a ser menos.

Así, Sam Heughan ha confesado que ahora es mucho más fácil para él grabar estas escenas íntimas: "Creo que siempre hay una expectativa sobre las escenas íntimas porque nunca son fáciles. Ahora son más fáciles debido a la relación que tengo con mi coprotagonista Caitriona y la relación que tenemos con el equipo", explica.

Caitriona Balfe y Sam Heughan en 'Outlander' | Starz TV

"Son un desafío logístico de la misma manera que lo es una batalla, siempre se trata de encontrar la mejor manera de abordar este dilema o este problema y cuál es el resultado final, así que supongo que los abordas de manera similar", comenta sobre cómo se plantean a la hora de rodar estos momentos.

Para después revelar que ahora tienen un coordinar de intimidad que les ayuda a desarrollar estas escenas: "Es interesante que una batalla tenga un director de lucha, pero una escena íntima no tenía a nadie: tienes un director, por supuesto, pero no está cualificado, per se, para esa situación específica. Creo que es realmente importante [tener un coordinador de intimidad] y creo que es un gran añadido a Outlander".

El mayor deseo de Sam Heughan para Jamie y Claire en 'Outlander'

Por último, Sam Heughan ha confesado qué es lo que le gustaría que pasara con Jamie y Claire si la serie terminase ya: "Solo quieren una vida tranquila, ¿no? ¡Solo quieren que los dejen en paz!".

"Jamie quiere estar rodeado de su familia y de sus seres queridos y quiere un momento fácil, pero nunca va a suceder, ¿verdad? – Seamos realistas, es 'Outlander'", comenta de forma sincera.

"Me gustaría verlo en su mecedora con Claire a su lado, con la familia, con Adso [el gato] ahí y un buen whisky. Pero nunca va a suceder", concluye.

Seguro que te interesa:

Sam Heughan confiesa que habría rechazado el papel de 'Outlander' de saber este detalle