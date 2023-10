Millie Bobby Brown denuncia que adultos la trataran de "niñata" y "estúpida" tras la fama de Stranger Things con solo 13 años

Millie Bobby Brown era solo una niña cuando alcanzó la fama tras encarnar a Eleven en Stranger Things. De repente, tanto ella como el resto de los niños del reparto, se convirtieron en unos de los rostros más famosos de Hollywood pero la fama no es siempre algo positivo.

De esta forma, Millie ha hablado en más de una ocasión del acoso que ha recibido por redes sociales o las feroces críticas a las que se ha tenido que enfrentar desde que era muy pequeña, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, además, Bobby Brown se ha sincerado para la revista Glamour sobre cómo llegaron a tratarla y juzgarla adultos cuando ella era solo era una cría. De esta forma, la actriz explica los insultos que recibía de manera constante: "idiota", "estúpida" o "mocosa", son solo algunas de las cosas que le decían.

Millie Bobby Brown, Eleven en 'Stranger Things' | Netflix

También la acusaban de "robar el protagonismo" al resto de sus compañeros de Stranger Things: "Éramos niños, hablamos entre nosotros y simplemente me penalizaron por hablar demasiado, compartir demasiado y ser demasiado ruidosa".

"Es difícil escuchar eso a los 13 años. Dices: No quiero volver a hablar nunca más. No quiero ser la persona ruidosa", comenta sobre la repercusión que tuvo en ella estas acciones.

"Así que recordé quedarme en silencio y hablar cuando me hablaban, aunque me moría por unirme. Simplemente sentí que no era mi turno", declara.

Millie Bobby Brown también se adentra en esta entrevista en las secuelas que le ha dejado este traumático proceso: "Esta es mi vida, y las únicas personas a las que se les permite entrar son aquellas a quienes les abro la puerta".