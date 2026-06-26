El actor de Hagrid, Nick Frost, avisa de los cambios del personaje en la serie: "A algunas personas no les gustará"

El actor Nick Frost ha comentado el enorme reto que supone suceder a Robbie Coltrane en el papel del gigante Rubeus Hagrid para la nueva serie de Harry Potter.

El británico ha querido preparar a los seguidores de la saga ante el cambio de rumbo que sufrirá el personaje en la producción de HBO: "He intentado tomar lo que hizo Robbie y honrarlo… pero también tengo 8 horas aquí en cada temporada, mientras que Robbie tenía dos y media; tiene que haber algo más en él", ha explicado el intérprete a The Times, desvelando que su Hagrid será originario de Bristol, más calmado y silencioso.

Ante las inevitables comparaciones, Frost se ha mostrado muy mentalizado: "A algunas personas no les gustará. Dirán: '¡Ese no es mi Hagrid!'. Y no pasa nada".

Esta ambiciosa producción, que planea extenderse durante una década adaptando un libro por temporada, sigue perfilando su reparto tras anunciar recientemente la incorporación de Peter Serafinowicz como el poltergeist Peeves.

Para distanciarse de la versión cinematográfica, Frost ha confesado que su percepción gira en torno a una faceta más frágil y profunda. De hecho, se ha inspirado directamente en el oscarizado papel de Michael Clarke Duncan en La milla verde, construyendo un perfil que define como "enorme, violento pero infantil".

Con este nuevo enfoque, la serie de HBO busca ofrecer una perspectiva inédita y mucho más detallada de los icónicos personajes a partir del próximo 25 de diciembre.