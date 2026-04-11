Natasha Lyonne asegura que fue detenida por el ICE tras ser expulsada de un vuelo y explica que tomó un sedante recetado

Natasha Lyonne ha vuelto a situarse en el foco de la polémica tras ser escoltada fuera de un vuelo de Delta Airlines, poco después de asistir a la premiere en Los Ángeles de temporada 3 de Euphoria.

Este episodio coge relevancia debido a que la actriz había revelado recientemente en redes sociales una recaída en sus adicciones, especulándose con que ambos acontecimientos hayan estado relacionados. De hecho, según Page Six, la tripulación decidió expulsarla del avión antes del despegue tras detectar un comportamiento considerado errático y estar "fuera de sí".

No obstante, la propia Lyonne ha desmentido esta versión, negando este hecho y que la situación fue malinterpretada. Horas después de publicar la noticia, Lyonne reapareció en Nueva York y desfiló por la alfombra roja en el estreno del documental Lorne.

Natasha Lyonne asiste al estreno de Lorne | Cordon Press

Ahora, la intérprete ha sorprendido al asegurar de nuevo en X que fue detenida por el ICE, explicando que su estado en el avión se debió a un sedante recetado: "En efecto, tomé un Lunesta una vez sentada, para asegurar algo de sueño en el vuelo nocturno de Delta One a NYC. Subí al avión sin problemas con solo una mochila y zapatillas, ansiosa por una siesta. El plan era estar fresca como una lechuga y bien descansada, ya que iba a ir directamente a una cita con nuestra adorada Drew Barrymore al aterrizar. Estaba deseando ver a Drew y tener una conversación en profundidad, pero supongo que ICE tenía otros planes y me detuvieron en su lugar. Señal de los tiempos, supongo. Gracias por todo el cariño y apoyo. Nunca había tenido un problema con Delta ni con la Agencia de Seguridad Nacional antes".

Sin embargo, poco después, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha desmentido las afirmaciones de Lyonne y ha dicho a Variety que "ni el ICE ni la TSA escoltaron ni detuvieron a Natasha Lyonne".