Natasha Lyonne, expulsada de un vuelo tras la premiere de Euphoria, se pronuncia: "No estaba fuera de mí"

Natasha Lyonne ha acaparado titulares después de que se conociera que fue escoltada fuera de un vuelo de Delta Airlines poco después de asistir a la premiere en Los Ángeles de la tercera temporada de Euphoria.

El incidente ha generado especial atención debido a que la actriz había compartido recientemente en redes sociales que había sufrido una recaída de sus adicciones, lo que ha llevado a muchos a relacionar ambos hechos.

Según los informes iniciales recogidos por Page Six, la intérprete fue expulsada del avión por el personal de la aerolínea debido a un supuesto comportamiento errático. Algunos testigos afirmaron que parecía "fuera de sí", lo que llevó a la tripulación a solicitar su salida antes del despegue para garantizar la seguridad del vuelo.

Sin embargo, Lyonne no ha tardado en ofrecer su versión de los hechos, desmintiendo categóricamente esas afirmaciones. La actriz explica que la situación se debe a un problema médico y no a un comportamiento inapropiado. "No estaba fuera de mí", asegura, subrayando que el incidente fue malinterpretado.

Además, Lyonne señala que su estado estaba relacionado con una reacción a un medicamento recetado, lo que pudo haber provocado confusión sobre su comportamiento. En sus declaraciones, también ha querido agradecer la preocupación mostrada por sus seguidores y aclarar que se encuentra bien.

El altercado tuvo lugar tras su asistencia a la premiere de Euphoria, evento al que acudieron numerosas celebridades y que ya había generado titulares por otros motivos relacionados con el reparto de la serie.

Natasha Lyonne y Sam Levinson en la premiere de la temporada 3 de Euphoria | Gtres

Con estas declaraciones, Natasha Lyonne busca poner fin a la polémica y aclarar que no existió ningún comportamiento indebido por su parte. El episodio, sin embargo, vuelve a poner de manifiesto cómo este tipo de situaciones pueden generar rápidamente rumores y especulaciones cuando se trata de figuras públicas.

A pesar del incidente, la actriz continúa centrada en sus próximos proyectos, decidida a dejar atrás este episodio y seguir adelante con su carrera.