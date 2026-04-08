Frankie Muniz aclara por fin el tema de su "amnesia" y que no recordaba su época en Malcolm

Frankie Muniz ha querido zanjar de una vez por todas uno de los temas que más se ha comentado sobre él en los últimos años: su supuesta amnesia que le impedía recordar su pasado. El actor, que saltó a la fama con Malcolm in the Middle, ha aclarado que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Durante una reciente entrevista en el podcast Inside of you, Muniz ha explicado que no sufre amnesia ni una enfermedad grave como se llegó a decir. "No es que tenga problemas de memoria… es que tengo mala memoria", afirma, desmontando así la idea de que no recuerda su pasado.

El origen de la confusión viene de años atrás, cuando el actor comentó que no recordaba bien su etapa en la serie. Aquellas declaraciones se interpretaron de forma exagerada, hasta el punto de generar titulares que sugerían que había olvidado completamente su vida.

Ahora, Muniz matiza: sí recuerda cosas, pero no todo. De hecho, asegura que en algunos aspectos tiene buena memoria, como a la hora de aprender guiones, pero que le cuesta retener experiencias del día a día o etapas pasadas.

Justin Berfield, Erik Per Sullivan, Frankie Muniz y Bryan Cranston en Malcolm in the Middle | Cordon Press

El actor cree que esto tiene que ver con su estilo de vida desde niño. Empezó a trabajar con solo 8 años y vivió un ritmo frenético durante décadas, pasando constantemente de un proyecto a otro: "Estoy tan acostumbrado a pasar página que ni siquiera lo asimilo", ha explicado.

También reconoce que factores físicos pueden haber influido, como las múltiples conmociones cerebrales que ha sufrido (llegó a tener hasta nueve), aunque insiste en que no son la única causa.

Frankie Muniz y Bryan Cranston en Malcolm | Cordon Press

Incluso bromea con el tema: asegura que no es el único al que le pasa, recordando que durante un reencuentro del reparto muchos tampoco recordaban escenas concretas de la serie.

Con esta aclaración, Frankie Muniz pone fin a años de especulación. No ha olvidado su vida… pero sí admite algo más cotidiano y humano: simplemente, no lo recuerda todo.