¿Se hablan en la vida real? Los actores de Euphoria evitan posar juntos en la premiere de la temporada 3

La tercera temporada de Euphoria está a escasos días de estrenarse y su premiere ha reunido a gran parte del reparto en una de las alfombras rojas más esperadas del año. Sin embargo, más allá del glamour, ha habido un detalle que ha llamado especialmente la atención: no ha habido ni una sola foto grupal.

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y el resto de protagonistas desfilaron por el photocall… pero lo hicieron de forma individual o en combinaciones muy concretas, evitando la clásica imagen de elenco unido que suele acompañar este tipo de eventos.

Este gesto ha reavivado los rumores sobre posibles tensiones entre los actores, especialmente entre Zendaya y Sydney Sweeney, cuya supuesta mala relación lleva tiempo comentándose en redes. A esto se suma un detalle reciente: un vídeo promocional de la serie en el que no aparecía Sweeney, lo que ya generó especulación entre los fans.

El contexto tampoco ayuda a calmar las aguas. La tercera temporada de la serie ha sufrido múltiples retrasos, reescrituras y complicaciones de agenda debido al creciente éxito de sus protagonistas, convertidos ahora en estrellas de primer nivel en Hollywood.

Además, el salto temporal que dará la nueva entrega (alejando a los personajes del instituto) marca un cambio importante en la narrativa, lo que también ha generado incertidumbre sobre el rumbo de la serie.

Rosalía, Sydney Sweeny y Zendaya en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

Pese a todo, de cara a la galería, no ha habido declaraciones públicas que confirmen ningún conflicto. De hecho, todos los actores se mostraron profesionales durante el evento, posando con normalidad y atendiendo a los medios.

Pero la ausencia de una simple foto conjunta ha sido suficiente para que los fans se hagan la gran pregunta: ¿hay realmente buen ambiente entre el reparto de Euphoria… o algo ha cambiado entre ellos?