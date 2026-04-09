Finaliza el rodaje de La Roja, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Marcel Barrena

Marcel Barrena finaliza el rodaje en Barcelona de La Roja, inspirada libremente en hechos reales y con guion del propio Barrena junto a Alberto Marini (El 47). Producida por Atresmedia Cine junto a Beta Fiction Spain y Vilaüt Films, la película está protagonizada por Paco León, Carolina Yuste, Óscar de la Fuente, Guillermo Lasheras y Marc Martínez junto a los debutantes Atul Vijayakumar, Kunal Sharma, Yassin El Idrisssi, Bhupinder Singh, Arpit Raj, Sagar Trivedi, Umair Asif y Mihail Chitta entre otros.

Sinopsis

Inspirada en hechos reales. Mario (Paco León) es un entrenador con una misión imposible: lograr que España triunfe en su primer Europeo de cricket. Pero España es un país sin tradición en ese deporte y el equipo nacional es un desastre.

Todo cambia cuando empiezan a incorporarse jugadores indios, pakistaníes y bangladesíes que trabajan como taxistas, repartidores o dependientes, y que llevan el cricket en la sangre. Lo que al principio parece una solución de urgencia acaba transformando por completo al equipo: diversidad cultural, lenguas diferentes y muchas tensiones... y también una nueva idea de lo que significa representar a España.

Sin dinero, sin patrocinadores, cosiéndose sus propios uniformes y pagándose los viajes de su bolsillo, estos jugadores, el entrenador y una profesora de instituto (Carolina Yuste), lucharán por la camiseta de un país que muchas veces les da la espalda. Y, contra todo pronóstico, podrían convertir a España en una potencia del cricket y, quizás, participar en los Juegos Olímpicos.

Marcel Barrena dice sobre La Roja: "¿Existe la selección española de cricket? Ahora sí, se empeña en anunciar su seleccionador, capitán de un equipo compuesto por trabajadores inmigrantes: taxistas, repartidores de comida, vendedores, cuponeadores... indios, pakistaníes... Inmigrantes en un país que no siempre los quiere, pero un país al que ellos van a intentar llevar a los Juegos Olímpicos.

Esta historia de empatía, superación e integración, de culturas y lenguas... surgió cuando vi el video del himno de la selección en su primera competición, el Campeonato de Europa, en el que fueron terceros. Cosiéndose la ropa, pagándose los trajes y los viajes de su propio bolsillo, los jugadores dieron la cara por un país que, pese a su triunfo, les recibió con insultos y burlas.

La Roja es un título irónico, pero profundamente significativo: gente diversa, de distintos colores y religiones, unida por una misma causa. Y esa causa no es el cricket ni una bandera, es la humanidad.

La Roja es una película de equipo. Tanto es así que nos hemos unido los equipos de La Infiltrada y El 47 para hacer posible esta comedia urbana con un casting precioso, algunos de nuestros mejores actores y el descubrimiento de nuevos rostros que dejarán un gran recuerdo en los espectadores".

La Roja es una producción de Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain, Vilaüt Films y La Roja AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix y la financiación del ICAA. Distribuida por Beta Fiction Spain, la película se estrenará en cines en 2027.

Sobre Marcel Barrena

Director y guionista de las películas nominadas al Goya 100 metros, Món petit, Mediterráneo y El 47 (ganadora de siete Premios Goya, entre ellos el de mejor película). Ha basado su carrera en descubrir historias reales de personajes poliédricos, con una alta carga de emoción y ambición comercial.

Sobre Alberto Marini

Guionista y productor. Como guionista o coguionista ha escrito Mientras duermes, por el que ganó el premio Gaudí, El desconocido, por la que fue nominado al Goya, o El 47 (ganadora de siete premios de la Academia española, entre ellos el de mejor película).

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, incluyendo dos a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.