La mala relación de Carolyn Bessette con la "señorita perfecta" de Gwyneth Paltrow: Su enemistad en Calvin Klein

Carolyn Bessette no solo destacó por su estilo y su historia con John F. Kennedy Jr., sino también por algunos roces en su etapa en la moda. Uno de los más llamativos, ahora revelado, es su supuesta mala relación con Gwyneth Paltrow durante sus años en Calvin Klein.

Según recoge una reciente biografía sobre Paltrow escrita por Amy Odell y titulada Gwyneth: The Biography, ambas coincidieron en los años 90, cuando Bessette trabajaba como publicista en la firma y la actriz era una de las grandes caras del momento para la marca.

Gwyneth Paltrow tras ganar el Oscar por 'Shakespeare in Love' como Mejor Actriz | Gtres

Lejos de llevarse bien, la relación habría sido bastante tensa. El libro asegura que Paltrow "irritaba" a Bessette, hasta el punto de que la describía como "la señorita perfecta" y hacía comentarios críticos sobre ella cuando aparecía en los medios.

El contexto tampoco ayudaba. Paltrow era una de las clientas estrella de Calvin Klein y recibía un trato privilegiado en eventos, algo que no pasaba desapercibido dentro del equipo. Sin embargo, otras voces han matizado esta imagen, asegurando que la actriz no era "maleducada ni diva", sino simplemente una joven estrella intentando manejar la atención mediática.

Durante esa etapa, Bessette trabajó en la firma entre 1988 y 1996, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en directora de relaciones públicas, lo que la situó en contacto directo con celebridades y grandes nombres de la industria.

JFK Jr. y Carolyn Bessette | Cordon Press

Este episodio, que hasta ahora había pasado desapercibido, vuelve a salir a la luz en pleno resurgir del interés por la figura de Carolyn Bessette gracias a la serie Love Story, que ha vuelto a poner su vida (y sus luces y sombras) en el centro de la conversación.

Una historia más que demuestra que, incluso entre iconos de estilo de los 90, no todo era tan perfecto como parecía.