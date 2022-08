Noah Schnapp ('Stranger Things') tiene una hermana melliza y alucinarás con el parecido

Noah Schnapp sigue asimilando la buena repercusión de la última temporada de 'Stranger Things'. La audiencia no deja de crear nuevas teorías sobre el futuro de su personaje en la quinta y última temporada de la serie, mientras que el actor prefiere disfrutar de sus vacaciones de verano.

Su hermana, Chloe Schnapp suele ser una de sus compañeras habituales con las que disfruta en su tiempo libre, cabiendo destacar la curiosidad de que son hermanos mellizos. Ambos cumplirán la mayoría de edad el próximo octubre, es común verles mostrar de forma constante su complicidad a través de sus redes sociales. Su parecido es innegable aunque descubrir este dato sobre el actor siempre sorprende a sus fans.

Chloe es una estrella en TikTok. Su cuenta es seguida por más de dos millones de usuarios que son fieles a su contenido diario, compartiendo juegos y anécdotas junto a sus amigos, además de protagonizar divertidos vídeos de baile. Un espacio donde es usual ver participar a su hermano, donde disfrutan creando coreografías con éxitos del momento que rápidamente se vuelven virales.

El gran número de seguidores que ha ido ganando, la animó a crear su propio negocio. Recientemente fundó 'Chloebelle Jewelry', un espacio de bisutería donde vende sus propias creaciones, con diseños donde destacan los dorados y plateados.

Aunque su cuenta de Instagram no deja de ser un espacio donde exponer el amor que tiene hacía sus amigas y los últimos viajes que va realizando alrededor del mundo. Siempre tiene un espacio para recordar la unión especial que tiene con su hermano Noah, siendo frecuente ver como ambos suben imágenes de cuando eran pequeños para felicitarse por su cumpleaños, donde la joven afirma de forma recurrente que tiene el mejor hermano del mundo.

¿Será Will será el auténtico villano en 'Stranger Things'?

Tras los acontecimientos de la cuarta temporada, muchos fans no dudan en señalar la importante implicación que tendrá el personaje de Will (Noah Schnapp) en el conflicto final. De hecho, muchos piensan que podría convertirse en el gran antagonista de la serie. Will aún mantiene una conexión importante con el Outside Down, tras ser atrapado por los eventos en los que se vio expuesto en la temporada dos, por lo que no sería extraño verle uniéndose al equipo de Vecna.

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

Además, el arco romántico que parece haber dejado entrever la serie en su relación con Mike (Finn Wolfhard), ha dejado al personaje con el corazón roto al no ser capaz de expresar sus sentimientos, y ver que cada vez está más alejado de su grupo de amigos.

Al menos, lo que es seguro es que los hermanos Duffer han confirmado que su personaje tendrá mucho más protagonismo en estos últimos episodios. ¿Te gustaría ver a Will como un villano o por el contrario crees que seguirá siendo fiel a su grupo de amigos?

