David Harbour tiene un gran instinto paternal tanto dentro como fuera de la pantalla. El actor, que interpreta a Jim Hopper en la famosa serie de Netflix 'Stranger Things', no solo muestra esos instintos en su trabajo, donde se le ve haciendo un papel muy parecido al de un padre para la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown, sino que en la vida real también ha demostrado tener ese carácter protector.

En una entrevista con Christiane Amanpour para CNN, Harbour ha hablado sobre los peligros que puede acarrear la fama para sus compañeros de reparto más jóvenes, quienes también son coprotagonistas en 'Stranger Things': "Siempre he sentido, tan narcisista como soy, que el camino que he seguido es el camino correcto. Cuánto más lejos voy con estos niños, empiezo a darme cuenta de que no lo es y que tengo que dejar ir estas ideas que pensé que les conduciría a una buena carrera y una buena vida".

David Harbour y los jóvenes protagonistas de 'Stranger Things' | Getty

Así, David Harbour establece una línea divisoria entre su necesidad de protegerlos y al mismo tiempo, dejarlos crecer y que sean libres de aprender por sí mismos. "Siento que ahora hay todo un mundo de celebridades y actores, que es un mundo completamente diferente al que crecí". "He hecho todo lo posible para tratar de guiarles lo mejor que puedo y para mantener al mismo tiempo las manos alejadas para expresarles que este es su mundo, un mundo nuevo que tienen que definirlo por sí mismos".

Millie Bobby Brown y David Harbour en 'Stranger Things' | Netflix

El intérprete alcanzó la fama con una edad bastante adulta, por lo que no tuvo que enfrentarse a la temprana fama y a los efectos y posibles consecuencias que ello puede acarrear como "experiencias ligeramente peligrosas". "Yo diría que sobrellevar la fama es algo muy complicado para cualquiera. Tuve suerte de que no me pasara hasta los 40 años, así que tuve una verdadera experiencia de vida".

Además, Harbour relacionó la fama con una prisión. "Creo que la fama es, en cierto modo, como una prisión. Te conviertes en una marca y en algo en lo que la gente quiere. Si no puedes dar lo que piden de ti, fracasas, y entonces es perjudicial para tu marca".

