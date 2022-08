Joe Keery (Steve) estalla contra una obsesión "ridícula" de los fans de 'Stranger Things'

'Stranger Things' genera tendencia. Algo palpable en nuestra forma de vestir, que cada vez imita más los estilos de estampados y colores llamativos tan propios de los 80. Incluso es probable que te hayas encontrado con alguna camiseta con el logo de la serie o del 'Hellfire Club'. Los fans están obsesionados con cada detalle de la serie, incluso con el cabello de sus protagonistas.

Desde hace años el actor Joe Keery (Steve Harrington) ha recibido una constante atención gracias al característico volumen de su pelo despeinado. Un estilo similar al de la subcultura greaser, cercana a la que imitaba Elvis Presley a principios de los años 50. Una cabellera que enamora a la audiencia, aderezada con el típico flequillo que cae hacía la frente.

Podríamos pasar horas hablando sobre el estilo de Keery, pero lo cierto es que el actor ha confesado en una entrevista para The Daily Beast, que no entiende este fanatismo:

"Es realmente ridículo. No es algo sobre lo que tenga control. Es solo que en internet lo han llevado a otro nivel y ahora está conectado a mí. Realmente no puedo acabar con ello", comentaba el intérprete frustrado.

Joe Keery como Steve en 'Stranger Things' | Netflix

"'¿A quién le importa? Lo aceptaré'. Pero tampoco es algo que me importe en absoluto. Aún así, a la gente parece importarle mucho y fijarse en él, por la razón que sea. Honestamente, es tan estúpido".

El personaje de Steve se ha convertido en uno de los más queridos por la audiencia. Aunque inició sus andanzas como un arrogante chico popular de instituto, con el tiempo se descubrió un lado más amable y valiente, potenciado por su estrecha relación con Robin (Maya Hawke) y Dustin (Gaten Matarazzo). Llegando a convertirse en uno de los personajes clave de la ficción, que esperamos que juegue un papel relevante al final de la serie.

El nuevo fichaje de 'Fargo'

El actor ha realizado pequeñas incursiones fuera de 'Stranger Things'. Cintas como 'After Everything' donde conoció a su pareja, Maika Moore. O títulos como 'Molly's Game' y 'Free Guy' que le han hecho codearse con estrellas de Hollywood como Jessica Chastain o Ryan Reynolds.

'Fargo' podría no ser renovada | FX

Sin embargo, la carrera de Keery está a punto de dar un importante salto pues se ha sumado al reparto de la quinta temporada de 'Fargo'. La serie está basada en el universo de la película de mismo nombre dirigida por los hermanos Coen, que dio el salto a la televisión en 2014.

El actor se une a un elenco de estrellas capitaneado por Jon Hamm, Juno Temple y Jennifer Jason Leigh. La nueva temporada estará ambientada en 2019 y hará preguntas sobre cuándo un secuestro no deja de ser un secuestro y qué pasa si tu esposa no ya no es tuya. Siendo fiel al misterio y las incongruencias, con el patetismo americano más característico por bandera.

