'Stranger Things 5': ¿Tendrá nuevos personajes? Los hermanos Duffer responden

Que la temporada cuatro de 'Stranger Things' ha sido un éxito es evidente. Y es que el fenómenos de los Duffer no hay semana que no ocupe titulares.

La batalla final por salvar Hawkins apremia y nuestros chicos tendrán que unir fuerzas para vencer al villano definitivo, Vecna.

Esta entrega nos ha regalado algunas de las escenas más especiales (y más dolorosas) de toda la serie. Y es que algunos personajes nos han robado el corazón tan rápido como se han despedido de nosotros.

No es la primera vez que los Duffer agregan nuevos personajes con buenas tramas que acaban levantando oleadas de seguidores, lo vimos con Max (Sadie Sink), Robin (Maya Hawke) y lo hemos visto esta temporada con Eddie (Joseph Quinn).

Lo que está claro es que ningún personaje está en la trama por estar, todos tienen una función y son clave para el desarrollo de la historia.

Bajo esta premisa, en una entrevista con IndieWire, los Duffer han aclarado si tienen pensado incluir nuevos personajes en la quinta y última temporada de la serie.

¿Habrá nuevos personajes en 'Stranger Things 5'?

En el encuentro, los hermanos Duffer han confesado que se han visto tentados a introducir a nuevos personajes para desarrollar aún más el último arco de la serie.

Y es que cuando los Duffer presentan un nuevo personaje son muy cuidadosos porque se aseguran de que ese personaje sea relevante y que acabe conquistando a sus seguidores.

"Tenemos un gran elenco de personajes aquí y cada momento que pasamos con un nuevo personaje, le quitamos tiempo a uno de los otros actores", hacía hincapié Ross Duffer.

Tras las palabras de su hermano, Matt Duffer quiso hacer hincapié en que están haciendo todo lo posible para no ampliar el elenco: "Estamos tratando de no hacer eso para poder centrarnos en los personajes originales, supongo", apuntó Matt Duffer.

Por ahora, no entra en sus planes, pero no lo descartan, pues todo dependerá de lo que pida la trama. Y es que, por si aún no lo sabías, si bien tienen algunas ideas, aún están trabajando en el guion y nos podemos esperar cualquier cosa.

