"SIN CASA, PERO NUNCA SIN HOGAR"

Milo Ventimiglia se convierte en padre 2 semanas después de perder su casa en los incendios de Los Ángeles

Milo Ventimiglia y su esposa Jarah Mariano ya son padres de su primer bebé. El actor de This Is Us ha compartido esta noticia unas semanas después de que su casa quedara devastada por el fuego.