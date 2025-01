Milo Ventimiglia ve su casa arder junto a su mujer embarazada y recuerda a Jack en This is us

El devastador paso de los incendios en California no solo ha destruido bosques y vecindarios enteros; también ha cambiado la vida de muchas familias, y de muchos personajes públicos y actores.

Uno de ellos es el actor Milo Ventimiglia. El querido Jack Pearson de This is us ha tenido que enfrentarse a una escena tristemente cercana a la ficción cuando el fuego ha arrasado su hogar en Malibú.

En una emotiva entrevista, el actor ha compartido cómo ha sido presenciar la pérdida de su casa, especialmente cuando su mujer, Jarah Mariano, embarazada de nueve meses, se prepara para dar a luz. La pareja, que se casó en 2023, espera su primer hijo.

"Es heavy. Empiezas a pensar en lo rápido que pasa todo y en los recuerdos que tenías en cada rincón de la casa… luego miras las casas de tus vecinos, y tu corazón se rompe", ha confesado Ventimiglia al ser uno de los primeros en regresar a su vecindario, ahora reducido a cenizas.

Ventimiglia cuenta cómo, tras evacuar el martes con su esposa y su perro, tuvieron que tomar la desgarradora decisión de apagar las cámaras de seguridad de su casa mientras el fuego se la llevaba: "Creo que llega un momento en que dices, 'esto es real y está pasando'. Y simplemente lo hemos aceptado".

Lo que no han podido salvar, dice con tristeza, ha sido todo lo preparado para la llegada de su bebé, incluyendo una cuna y objetos cuidadosamente escogidos. "Todo estaba allí, listo. La pérdida física es total", ha explicado.

Este doloroso episodio tiene un inquietante paralelismo con su papel en This Is Us, donde su personaje murió trágicamente por inhalación de humo tras un incendio que destruyó su hogar, algo de lo que el actor es consciente: "No me ha pasado desapercibido: la vida imitando al arte", reconoce incrédulo.

A pesar de la devastación, Ventimiglia ha destacado lo verdaderamente importante: "Mi mujer, el bebé y nuestro perro están bien. Todo lo demás se puede reemplazar".

Además, el actor planea convertir su tragedia en acción, retomando su activismo, pero esta vez enfocado en la prevención y la seguridad ante incendios forestales. Ya está explorando formas de ayudar a su comunidad y a otras afectadas por estos desastres que se han vuelto cada vez más frecuentes en California.

Ventimiglia representa la devastación y resiliencia de las miles de familias afectadas, mostrando que incluso en medio de las cenizas, hay lugar para reconstruir.