Millie Bobby Brown, aplaudida por aparecer sin maquillaje y con un parche tapa granos en una entrevista

Millie Bobby Brown ha alcanzado la fama muy joven gracias principalmente a su papel como Once en Stranger Things. La intérprete he llegado al estrellato y se ha coronado como una de las promesas del mundo de la actuación.

En redes sociales acumula más de 63 millones de seguidores y su vida, inevitablemente, está constantemente en el punto de mira. Hace poco se prometió con Jake Bongiovi y tuvieron, como ya contó, una pedida de mano cuanto menos arriesgada. La noticia de su compromiso ha sido especialmente relevante por lo jóvenes que son tanto ella como él, que tienen 20 y 21 años respectivamente.

Ahora, la actriz ha sido noticia porque ha acudido a The Drew Barrymore Show sin maquillaje y con un parche para el acné con forma de mariposa. No es la primera vez que Millie Bobby Brown aparece sin maquillaje reivindicando la importancia de cuidar la piel y tratar el acné. De hecho, tiene su propia marca de cosméticos y de ropa, Florence by Mills, y siempre se ha mostrado abierta a hablar sobre todos los problemas que pueden derivar del acné.

Su aparición mostrando su belleza al natural está siendo comentada de forma muy positiva. Miles de usuarios en redes sociales han comentado: "El parche de espinillas es increíble. Normalizad la piel normal", "sí, Millie con la cara al natural", "me encanta el look sin maquillaje", han expresado muchos perfiles.

Además, ha sabido sacar partido a su parche de color violeta, ya que iba a juego con su sudadera del mismo color. La intérprete de Once llevaba también unas botas negras altas y un pantalón corto, todo combinado con una espectacular gargantilla y el pelo recogido para que se pudiese apreciar bien su rostro libre de maquillaje.

Durante su charla con Drew Barrymore, que iba vestida también de violeta y con ropa de la marca de la estrella de Stranger Things, ha comentado todos los temas relacionados con la boda como si habrá o no despedida de soltera y otros detalles sobre su especial relación con su prometido.