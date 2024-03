Así fue la arriesgada pedida de mano de Millie Bobby Brown: Mucha agua de por medio, casi pierde el anillo y no pudo ni decir "sí"

Millie Bobby Brown está radiante de felicidad desde que en abril de 2023 se prometió con su novio Jake Bongiovi. La actriz de Stranger Things está viviendo una experiencia al completo de su etapa de prometida, y hace unos días celebraba su cumpleaños como solo una futura novia haría.

Ahora, Millie ha acudido a The Tonight Show con Jimmy Fallon donde ha revelado cómo Jake le pidió que se casara con ella: "Nos encanta bucear. Obtuvimos nuestras licencias de buceo juntos. Un día, estábamos de vacaciones y él me dijo: Mill, tienes que estar despierta a las 8 am. Vamos a bucear".

"Nos sumergimos, muchos metros al fondo, y él me dio una concha que abrió y había un anillo", explica sorprendida. "Entonces lo miré y empecé a balbucear", porque no podían hablar por las máscaras de oxígeno.

"Puso el anillo en mi mano y cuando fui a mostrárselo el anillo se resbaló de mi dedo y empezó a caer en picado muy rápido. Fue como en una película. Jake se lanzó al interior, muy profundo".

"El instructor de buceo dijo: no puedes hacer eso, tus oídos, literalmente tu cerebro explotará. Se lanza, hace un agarre cinematográfico, abre la mano y salvó el anillo".

"Realmente siento que es un reflejo de quién es él y siento que siempre nos apoyaremos mutuamente y si alguien deja caer el balón, lo atraparemos", reflexiona sobre su novio.

Aunque, una vez fuera del agua donde Bongiovi le volvió a preguntar si se quería casar con él, esta vez a viva voz. El joven le confesó que el anillo no era el real. Entonces sacó el de verdad, una anillo de la madre de la actriz: "Mi madre le dijo: Por supuesto que no, Jake, no llevarás mi anillo allí. Lo dejarás caer. Ella tenía razón".

"Él me dijo: Este es el anillo de tu madre y lo recibí de tus padres. Fue muy mágico", termina diciendo.