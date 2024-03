Millie Bobby Brown habla sobre cómo afectará el final de Stranger Things a su relación con el resto de actores

Millie Bobby Brown acudía junto a su prometido, Jake Bonjovi, y los padres del joven, el cantante Jon Bon Jovi y su mujer Dorothea, al estreno en Nueva York de su nueva película, Damsel.

Sobre la alfombra roja la actriz aseguró dijo sobre su futura familia: "Son mi mayor sistema de apoyo". Millie está muy emocionada preparando su boda y está viviendo una experiencia completa sobre su etapa de prometida.

Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley y Jon Bon Jovi en el estreno de Damsel en Nueva York | Getty

Pero este momento personal tan bonito lo está compaginando con todos los compromisos profesionales que tiene por delante. Uno de los más importantes es rodar la temporada 5 y última entrega de Stranger Things, suyo rodaje empezó el pasado mes de enero después de meses de retrasos por la huelga de actores.

Bobby Borwn hablaba para ET sobre cómo es estar trabajando en el final de la serie que ha marcado su carrera: "Es realmente extraño porque creces con estas personas y las amas tanto y luego tienes que decirles adiós", se sincera.

Actores de Stranger Things: Mclaughlin, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Noah Schnapp y Gaten Matarazzo | Getty

"Y es como si ya no pudiéramos hacer lo que amamos hacer juntos, pero no es el final de nuestra amistad. Y tengo mucha, mucha suerte de haber podido tener esa oportunidad", explica sobre cómo cree que su relación con el resto de actores no se verá afectada con que termine Stranger Things.

Además, la actriz asegura que haber interpretado a Eleven le ha preparado para todos estos nuevos rodajes como el de Elodie en Damsel: "Esto es cierto, esto es muy cierto. Excepto que Stranger Things tiene un elenco de como 40 personas. Este soy yo sola".