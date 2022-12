'The White Lotus' ha sido todo un viaje en montaña rusa con su temporada 2 que acaba de despedirse en HBO Max.

La serie de Mike White ha conquistado a fans de todo el mundo y ha hecho que todos se sorprendan a una con ese impactante capítulo final donde han confluido todas las tensiones que se han ido acumulando en esta segunda entrega.

Uno de esos personajes impredecibles ha sido el de Jack, "sobrino" de Quentin en el grupo de los gays a los que se enfrenta Tanya. Su actor, Leo Woodall, se ha sincerado sobre lo que todos nos preguntamos.

¿Era Quentin realmente su tío? Leo aclaraba en THR: "Mike no dijo claramente lo que era. Me dejó un poco que yo lo decidiera por mí mismo. Pero, para mí, estaba claro que Quentin no era en realidad su tío", afirma.

Woodall también se sincera con Forbes sobre cuál era su "trabajo" con Portia, además de claramente mantenerla alejada de Tanya para que pudieran elaborar su oscuro plan.

Haley Lu Richardson como Portia en 'The White Lotus' | HBO

"Mike nunca me lo dijo claro tampoco, pero yo sí creo que su trabajo era matarla, y él decidió no hacerlo. Al final hace lo correcto", revela. "Hizo lo correcto, pero tampoco es que sea un buen chico. No la lleva hasta el final porque es muy peligroso para él dejarla ir. Así que lo hace en un sitio oscuro y alejado donde no se puede ver lo que ha hecho, en lugar de llevarla al aeropuerto y que le descubran", explica.

"Mike deja mucho a la imaginación, y me encanta ese misterio. Te da lo suficiente como para que te quedes completo y satisfecho", reflexiona.

Sobre sus sentimientos por Portia, no cree que fueran la razón de su cambio de parecer.

"Creo que sí que tiene una debilidad por ella, pero no creo que la deje escapar porque le importe tanto. Simplemente creo que no es un asesino", aclara.

Leo Woodall sigue estando en boca de todos los fans por su gran papel, y también por los rumores de que está saliendo con su co-star de la serie, Meghann Fahy. ¿Te imaginas a Daphne y Jack juntos?