Las llamativas palabras de Orlando Bloom sobre "soledad", "tristeza" y "oscuridad" tras su ruptura con Katy Perry

En medio de su reciente ruptura con la cantante Katy Perry, Orlando Bloom ha recurrido a las redes sociales para expresar lo que parece una mirada introspectiva hacia su estado emocional actual.

El actor británico, sorprendía compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de frases filosóficas del psiquiatra suizo Carl Jung, centradas en temas como la soledad, la tristeza y el crecimiento personal.

Aunque Bloom no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el fin de su relación, parece desahogarse de forma indirecta con estas reflexiones. De las diecinueve citas que ha subido en el post, la estrella de El Señor de los Anillos ha elegido tres para recalcar en sus historias.

"La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar aquello que te parece importante", compartía.

A esta le seguían otras igualmente significativas, como: "Incluso una vida feliz no puede prescindir de cierta oscuridad; la palabra 'feliz' perdería sentido sin la tristeza" y "superar valientemente un miedo pequeño te da el coraje para enfrentar el siguiente".

Tras meses de tensión en la pareja, la confirmación de ruptura no ha tardado en llegar después de casi diez años juntos.

Orlando asistía solo a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, mientras Katy continuaba con su gira en Australia, donde no ha podido contener las lágrimas agradeciendo el apoyo de sus fans.

Las diferencias personales y profesionales, así como la distancia física a causa de sus agendas, han derivado en conflictos prolongados que han hecho que la pareja "ya no esté en sintonía", según fuentes internas. Aunque han intentado mantener la estabilidad por el amor que había entre ellos y por el bienestar de su hija Daisy, parece no haber vuelta atrás en esta historia.