Cole y Phoebe juntos de nuevo: Alyssa Milano y Julian McMahon se reencuentran años después de Embrujadas y no pueden estar más jóvenes

'Embrujadas' fue una de las series más exitosas de finales de los 90 y principios de los 2000. Con 8 temporadas a sus espaldas las hermana Halliwell conquistaron a millones de fans desde 1998 hasta el año 2006 que terminó la serie.

A pesar de haber pasado 18 años desde su final muchos son los fans que siguen adorando la serie alrededor del mundo. Y, prueba de ello ha sido el recibimiento que dos de sus actores más queridos han tenido en París.

Hasta la capital francesa se han trasladado Alyssa Milano y Julian McMahon para participar en For the Love of Fandoms 2 de Empire Convention donde los actores han podido tener una charla cara a cara con algunos seguidores.

Una vez allí, Alyssa Milano ha publicado una imagen junto a Julian McMahon donde escribía en Instagram: "Sólo un par de amigos en París".

Para después subir otra foto muy parecida del día después de verse por primera vez.

Alyssa y Julian interpretaron a una de las parejas más queridas de 'Embrujadas' aunque su amor fue muy tormentoso y complicado.

Julian McMahon interpretaba a Cole Turner, uno de los demonios más poderosos del mundo quien se acerca a las hermanas Halliwell para acabar con ellas tras ser enviado por la Tríada.

Lo que no esperaba el demonio, quien podía mostrar forma humana, es que acabaría enamorándose de Phoebe con quien vivirá su historia de amor más intensa y peligrosa.