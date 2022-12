'The White Lotus': ¿Qué pasó entre Ethan y Daphne? Will Sharpe habla de ESA escena de la isla

No hay duda de que 'The White Lotus' ha sido uno de los fenómenos del año. La temporada 2 de esta antología donde hemos conocido a una tanda de nuevos personajes (además de Jennifer Coolidge) en un exclusivo y provocador resort siciliano ha convencido a fans de innumerables países, y ahora necesitamos hablar de ese final. Si aún no has visto el capítulo, no sigas leyendo si no quieres encontrar SPOILERS .

Ahora que ya se ha emitido el episodio final de la temporada 2, se ha revelado quiénes son los muertos, pero también se ha dejado al aire muchas otras incógnitas, sobre todo en lo que tiene que ver con la doble pareja.

Will Sharpe, que interpreta a Ethan, ha podido hablar por fin libremente de todo lo que implica y la turbulenta evolución que ha vivido su personaje.

Theo James y Will Sharpe en 'The White Lotus' | HBO

¿Qué pasó realmente entre Ethan y Daphne (Meghann Fahy) en esa isla tras las miradas cómplices y que desaparecieran entre la maleza? ¿Se tomó Ethan a pecho la técnica de Daphne de "vengarse" ante las infidelidades de su matrimonio utilizando fuego contra fuego?

Y Harper (Aubrey Plaza), ¿llegó a decir la verdad sobre lo que había pasado en la habitación con Cameron (Theo James)?

En una entrevista con Entertainment Weekly ha reconocido que "no se hablaron con profundidad" estos temas con el showrunner, Mike White, o entre los actores.

"Creo que eso es parte de lo que lo hace interesante, y un poco poético, cómo Mike manejó esas historias, es que todavía hay un elemento de misterio", reconoce. "Eso está abierto a interpretación. Pero siento que pasara lo que pasase, en un sentido literal, ese momento entre ellos es definivamente un momento de conexión, de intimidad".

"Eso es lo que Daphne le está diciendo a Ethan en esa escena en la playa, quizás no necesitas saberlo todo de la otra persona para quererla o estar juntos. Desde el punto de vista de la actuación, con Harper y Cameron, siento que no necesitaba saber qué pasó, porque Ethan no lo sabe tampoco", explica.

"Lo que sube la temperatura en esas escenas es un poco el darse cuenta de que él realmente quiere luchar por su matrimonio, y se ha dado cuenta que tiene que pelear por él. Y esta es su forma, esté mejor o peor, de hacerlo", reflexiona.

"En cuanto a Ethan y Daphne, la forma en que yo lo abordé es que sea lo que sea lo que pasa en esa isla físicamente hablando, lo que ha pasado entre ellos indudablemente es un momento de intimidad y de vulnerabilidad mutua y conexión. Y hay algo sobre la propia auto consciencia de Daphne y el punto al que ha llegado con vivir su vida, algo de eso afecta a Ethan".

"Fue una escena muy divertida de rodar. Meghann y yo teníamos muchas escenas juntos pero no teníamos mucha interacción, y pensé que su discurso le salió increíble".