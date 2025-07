El creador de The Last of Us abandona abruptamente su temporada 3

Cambios importantes están ocurriendo detrás de las escenas de The Last of Us que han dejado en shock a los fans de la serie y el juego.. Justo cuando arranca el trabajo para la tercera temporada, dos de las piezas clave del equipo creativo anuncian que se apartan del proyecto: Neil Druckmann y Halley Gross.

Druckmann, cocreador de la serie y responsable de los videojuegos originales de The Last of Us en Naughty Dog, confirma que no escribirá ni dirigirá ningún episodio de la nueva temporada. Aunque sigue vinculado como productor ejecutivo y cocreador, su participación creativa se reduce notablemente.

"He tomado la difícil decisión de alejarme de mi implicación creativa en The Last of Us en HBO. Con el trabajo de la segunda temporada ya terminado y antes de que comience en serio la producción de la tercera, ahora es el momento adecuado para centrarme por completo en Naughty Dog y sus futuros proyectos, incluyendo la escritura y dirección de nuestro emocionante próximo juego, Intergalactic: The Heretic Prophet, junto con mis responsabilidades como director del estudio y jefe creativo", escribe Druckmann en un comunicado que ha compartido en redes sociales hace apenas unas horas.

El creativo también aprovecha para hacer balance: "Cocrear la serie ha sido uno de los puntos álgidos de mi carrera. Ha sido un honor trabajar junto a Craig Mazin como productor ejecutivo, director y guionista en las dos primeras temporadas. Estoy profundamente agradecido por el enfoque tan cuidado y la dedicación con la que el talentoso reparto y equipo adaptaron The Last of Us Parte I y su actual adaptación de The Last of Us Parte II".

Cierra su mensaje dejando la puerta abierta a seguir como espectador: "Espero con ganas que HBO y PlayStation Productions continúen la historia de Ellie y Abby la próxima temporada".

Poco después, Halley Gross, guionista de The Last of Us Parte II y colaboradora de la segunda temporada, también hace pública su decisión de dar un paso al lado. En sus redes explica que se aparta "para hacer espacio a lo que viene después". Y añade: "Trabajar junto a Neil, Craig, HBO y este elenco y equipo extraordinarios ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Las historias que contamos —sobre el amor, la pérdida y lo que significa ser humano en un mundo aterrador— son exactamente la razón por la que amo esta franquicia".

Kaitlyn Dever en The Last of Us | HBO Max

Por ahora no está claro cómo afectará la ausencia de Druckmann y Gross al desarrollo de la tercera temporada, aunque su papel en las dos primeras fue clave para trasladar fielmente el espíritu del videojuego a la pantalla.

Craig Mazin, showrunner de la serie, también se ha pronunciado para despedir a sus compañeros: "Ha sido un sueño creativo trabajar con Neil y dar vida a una adaptación de su brillante obra en HBO. No podría haber pedido un socio creativo más generoso. Como verdadero fan de Naughty Dog y del trabajo de Neil en los videojuegos, estoy deseando jugar a su próximo juego. Mientras él se centra en eso, seguiré trabajando con nuestro brillante reparto y equipo para ofrecer la serie que nuestra audiencia espera. Estamos muy agradecidos a Neil y a Halley Gross por confiarnos la increíble historia de The Last of Us Parte II, y también a los millones de personas de todo el mundo que nos siguen".

Con la tercera temporada aún en preparación, los fans ahora se preguntan qué rumbo tomará la serie sin dos de sus grandes responsables detrás.