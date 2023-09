Kim Kardashian tuvo que superar su mayor miedo para poder actuar en American Horror Story: Delicate

Este 20 de septiembre se ha estrenado la temporada 12 de la serie de terror de Ryan Murphy American Horror Story: Delicate. Emma Roberts vuelve a ser la gran protagonista de esta entrega pero esta acompañada por dos rostros muy populares en Hollywood, Kim Kardashian y Cara Delevingne.

Delicate se basa en el libro de Danielle Valentine, Delicate Condition, que se centra en la vida de Anna Victoria Alcott, personaje que interpreta Emma Roberts.

La protagonista es una actriz que tiene el deseo de formar una familia pero "a medida que crece el rumor en torno a su reciente película, teme que algo la esté atacando a ella y a su búsqueda de la maternidad", reza la sinopsis.

La televisiva Kim Kardashian interpreta a Siobhan Corbyn. Todos estamos muy acostumbrados a ver a Kim en televisión ya que ha protagonizado junto a su familia durante casi 20 años el reality Keeping Up with the Kardashians o en cameos en series y películas pero, en esta ocasión, la estrella se enfrenta a su primer papel importante como actriz.

Así, cuando le preguntan cómo ha sido tener que prepararse un guion en vez de interpretarse a ella misma comenta que "cada vez que intentas algo, solo debes tener la intención de crecer y desafiarte a ti mismo. Entonces simplemente te liberas y te diviertes", dice en un vídeo detrás de las cámaras de la serie.

Además, para poder enfrentarse a este reto Kim Kardashian ha tenido que superar uno de sus mayores miedos como es su fobia a las arañas. Y es que, la temporada entera de American Horror Story: Delicate está llena de arañas. Tanto que incluso ella ha tenido que vestirse con una araña gigante en un vestido o aparecer en una telaraña gigante mientras acuna a un bebé en sus brazos.

En el mismo vídeo Kim asegura que sigue teniendo "mucho miedo a las arañas" y cuenta una anécdota con unas pestañas que se tuvo que poner recreando unas patas de araña: "Estas pestañas estaban sobre el mostrador y casi grité porque pensé que era una araña".

La intérprete termina diciendo que esta temporada de la serie será "muy diferente y aterradora".