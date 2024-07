Katherine Heigl aclara la verdad detrás de su polémico rechazo al Emmy por Anatomía de Grey: "Intentaba ser honrada"

Los protagonistas de Anatomía de Grey nunca han estado exentos de polémica. La serie lleva 20 temporadas en emisión y han sido muchos los actores y actrices que han pasado por el Grey Sloan Memorial. Algunos de ellos, aunque se fueron hace más de 10 años, aún están en la memoria del público, como Katherine Heigl.

La intérprete dio vida a la doctoraIzzie Stevens, uno de los personajes con más tirón entre el sus fans, pero que se marchó en la temporada 6, emitida en 2010, y cuyo motivo lo explicó su showrunner como ves en el vídeo de arriba.

Su salida fue muy polémica y pasaron años hasta que Heigl revelara su versión. Ahora, la actriz ha querido también poner punto y final a los rumores de su desplante a los Emmy de 2008, un año después de ganarlo. Al parecer, la estrella televisiva habría sido nominada aquel año por Anatomía de Grey, pero rechazó este reconocimiento, lo que enfadó a directivos y seguidores de la serie.

Katherine Heigl con su Emmy en 2007 | Getty Images

Sobre ello, Heigl ha desvelado su verdad en el podcast de Let's Be Clear, Shannen Doherty. "No lo rechacé... Simplemente no envié mi trabajo ese año", ha asegurado, explicando que los actores deben enviar su trabajo para ser considerados para las nominaciones, y ella no lo hizo.

"No debería haber dicho nada. Debería haber dicho simplemente: ¡Ah, se me olvidó!. Porque creó un huracán que era innecesario", lamentó.

"No me sentía orgullosa de mi trabajo", aclaró. "Nunca sería tan atrevida o arrogante como para rechazar una nominación. La aceptaría. Si me la presentaran, me rendiría", confesó, señalando que "estaba intentando ser honrada".

Justin Chambers y Katherine Heigl en 'Anatomía de Grey' | ABC

"Estaba intentando tener algo de integridad. No estaba intentando ser una imbécil", añadió, aunque cabe recordar que en su momento, indicó a EW que no sentía que el material de aquella temporada mereciera una nominación al Emmy, manteniendo así "la integridad de la organización de la academia" y "no quitarle una oportunidad a otra actriz".

Una acción que quizás se hubiera juzgado con otro rasero si hubiera sido un hombre, según advirtieron Heigl y Doherty en el podcast, razón por la cual se "avergonzaba" de la industria, cambiando su forma de comportarse en el trabajo hasta el punto de "desaparecer".