El reencuentro sin filtros de Ellen Pompeo y Katherine Heigl y su salida de 'Anatomía de Grey': "Fuiste una adelantada a tu tiempo"

Meredith Grey e Izzie Stevens, el reencuentro que ningún fan de 'Anatomía de Grey' se esperaba, ha ocurrido, pero en la vida real.

Las actrices Ellen Pompeo y Katherine Heigl se han reencontrado en una charla grabada para los 'Actors on actors' de Variety y la pieza ya parece historia de la televisión moderna.

Sandra Oh, Ellen Pompeo y Katherine Heigl: Cristina, Meredith e Izzie en 'Anatomía de Grey' | Cordon Press

Portoda la polémica que rodeó la salida de Heigl de la serie, etiquetada como 'desagradecida' o 'difícil', parecía imposible que la actriz estuviera dispuesta a reabrir esas heridas. Pero el tiempo ha pasado y la visión de Hollywood sobre las mujeres también. Y a sus 53 años Pompeo tiene muchas cosas claras y pocos filtros, como también demuestra hablando sobre la serie en su podcast.

Durante la entrevista Heigl reconoce que es consciente que a la gente "le gusta ponerme de mala" y reflexiona sobre su pasado en la industria.

"Fui tan ingenua. Me subí a mi plataforma y quise decir algunas cosas, y sentía mucha pasión por lo que decía. Lo tenía tan claro. Y ninguna parte de mí que imaginara una reacción mala. Me sentí muy justificada en lo que sentía y mi punto de vista. He pasado la mayor parte de mi vida, creo que igual que la mayoría de las mujeres, en modo contentar a los demás. Es muy desconcertante cuando sientes que has molestado a todo el mundo", reflexiona sobre la negatividad que lanzaron sus comentarios sobre la serie.

"Esa no era mi intención, pero quise decir algunas cosas, y no pensaba que recibiría una reacción tan fuerte. Solo tenía veintipico. Me costó probablemente hasta casi el final de los 30 realmente apagar todo el ruido y plantearme realmente, '¿soy de verdad desagradecida? ¿Soy poco profesional? ¿Soy difícil?'. Porque yo misma estaba confundida", confiesa Heigl.

Pero entonces Pompeo la consuela asegurando: "Solo fuiste un poco adelantada, porque luego llegó esta cosa donde todo el mundo tiene su propio megáfono y un check azul. Se llama Twitter. Solo eras una adelantada a tu tiempo, señora", opina.

"De alguna forma ahora el mundo entero puede criticarlo todo colectivamente y mandar a todo el mundo a la mierda, y no pasa nada. Pero cuando tú lo hiciste...", añade Ellen.

"...No les gusté. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer?", responde Katherine.

"Estás demasiado buena, Heigl", concluye Pompeo.