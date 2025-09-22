El reparto de Embrujadas dice que "nadie quiere decir la verdad" del despido de Shannen Doherty por miedo a que "los odien"

El actor Drew Fuller conduce el podcast House of Halliwell donde visualiza junto a Holly Marie Combs y Brian Krause los episodios de Embrujadas y comentan detalles, curiosidades o anécdotas del rodaje.

Recientemente les ha tocado ver el episodio final de la temporada 3, llamado AllHellBreaksLoose, justo el último capítulo de ShannenDoherty en la serie. La actriz que encarnó aPrue Halliwell habló antes de morir sobre su salida de la ficción, culpando a Alyssa Milano de su despido, entre otros.

Brian Krause, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Alyssa Milano y Julian McMahon en Embrujadas | Cordon Press

"Familia... Hay mucho que analizar. Decir que fue difícil grabarlo no es suficiente. Daily, Holly, BK y yo deseamos pasar más tiempo con una amiga y hermana a la que queríamos tanto, así que saber cómo termina este episodio fue como reabrir una herida que aún no cicatriza.

Dicho esto, Shannen nunca hubiera querido que nos lo perdiéramos. Su actuación y las que obtuvo de nuestro elenco, junto con su dirección, fueron simplemente estelares. La honramos manteniendo viva su memoria y alabando su genio", se puede leer en el texto del podcast.

Curiosamente este episodio fue dirigido también por Shannen. "Había tantas formas de hacerlo. Y la verdad es que lo hicieron de una forma tan tonta. Fue un insulto enorme dejar que ella lo dirigiera y terminara con esta nota tan alta. Es simplemente enfermizo y retorcido", explica Holly Marie con la voz entrecortada.

Para después añadir Brian Krause: "Nadie quiere decir su verdad porque sienten que el fandom les va a odiar", comenta respecto al despido de Shannen.

"Creo que es el peor episodio de todos los tiempos", concluye Combs indignada.

Y es que, Holly Marie Combs y ShannenDoherty fueron muy grandes amigas y estuvo a su lado durante los últimos días de la actriz antes de fallecer el 13 de julio de 2024.