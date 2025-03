El creador de The Big Bang Theory critica a Penny y cómo le costó entender lo que aportaba el personaje de Kaley Cuoco

Chuck Lorre, el creador de la icónica serie The Big Bang Theory, ha reflexionado sobre uno de los personajes femeninos más aclamados por los fans, Penny, interpretada por Kaley Cuoco. Ha sido durante el primer episodio de The Official Big Bang Theory Podcast, junto al expresidente y director ejecutivo de Warner Bros. Television Group, Peter Roth.

Durante la entrevista, Lorre habla sobre el primer episodio piloto sin Penny que se hizo para la serie, pero que nunca llegó a ver la luz debido a que tenía un guion "de mierda". Sin embargo, ha explicado cómo fue recibir una "nueva oportunidad" para lanzar finalmente el episodio piloto con varias modificaciones.

El primer episodio original contó con la participación de dos personajes principales femeninos, Katie (Amanda Walsh) y Gilda (Iris Bahr), pero tras reescribir el guion, fue Kaley quien se hizo con el protagonismo durante el segundo episodio piloto que fue finalmente emitido.

Amy, Sheldon, Leonard y Penny en 'The Big Bang Theory' | CBS

"La magia de Kaley radicaba en que su personaje, mientras íbamos desarrollando la serie sobre la marcha, se divertía con los personajes de Jim Parsons (Sheldon Cooper) y Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) en lugar de ser crítica con ellos. Si se cabreaba, nunca era de manera dura. El público realmente respondió a eso", explica Lorre.

"Ella nunca juzgaba a estos personajes. De hecho, la desconcertaba. Eran ellos quienes la juzgaban más a ella que al revés. Y creo que esa fue una diferencia clave entre el personaje de Penny y el de Katie en el episodio piloto original que nunca llegó a emitirse", añade.

Tanto Lorre como Roth coinciden en que el personaje de Penny tuvo una evolución brutal desde el segundo episodio piloto que se emitió en 2007 hasta que la serie logró consolidarse como una de las mejores comedias de televisión, siendo galardonada con 10 premios Emmy.

Sin embargo, el creador confiesa que no llegó a entender la complejidad del personaje de Penny desde el principio y que por ello el primer episodio piloto tiene "profundos defectos" en relación con ella.

Kaley Cuoco, Penny en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Incluso después del segundo piloto, nos quedaban muchos episodios antes de empezar a comprender que el personaje de Penny tenía una brillantez que no habíamos explorado", expone. De hecho, durante los primeros episodios se la describe como una "rubia tonta que solo dice tonterías".

"Es un personaje muy cliché: la rubia tonta", aclara Lorre. "Y al principio no nos dimos cuenta de lo que realmente aportaba a la historia, a la serie y a los demás personajes. Ella tenía una inteligencia que ellos no tenían, un tipo de inteligencia diferente para ellos, relacionada con las personas, las relaciones y la familia".

Penny y Raj en 'The Big Bang Theory' | CBS

"Les aportó una humanidad que les faltaba. Y eso nos llevó un tiempo entenderlo", continúa. "Al principio, lamentablemente, era un personaje bastante plano en muchos aspectos, pero la ventaja de una serie de televisión que funciona es que te da tiempo para aprender".

Aunque la serie finalizó en 2019 con 12 temporadas a sus espaldas, Kaley Cuoco no descarta regresar a la serie para volver a darle vida a la mítica Penny. Incluso Jim Parsons ha reflexionado sobre volver a revivir a Sheldon Cooper.