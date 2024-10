Kaley Cuoco, más que dispuesta a volver a The Big Bang Theory: "Al cien por cien"

Kaley Cuoco, conocida por su papel como Penny en la exitosa comedia The Big Bang Theory, dejó una huella imborrable en los corazones de los fans durante los 12 años que formó parte de la serie. Aunque la producción finalizó en 2019, el cariño por los personajes sigue vivo, y Kaley, a diferencia de su excompañero Jim Parsons, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de regresar al icónico universo de la comedia.

En una reciente entrevista con People, la actriz ha expresado su entusiasmo por la idea de volver a interpretar a Penny, un papel que definió su carrera. "Pasé 12 años interpretando ese papel y realmente marcó el comienzo de mi carrera. Le debo mucho a ese personaje, a esa serie y a [el creador] Chuck Lorre", confiesa la interprete con emoción. Recordando su tiempo en la serie, la actriz lo describió como "algunos de los mejores años de mi vida y algunos de los más divertidos que he tenido".

El reparto al completo de 'Big Bang' | Neox

Cuando se le ha preguntado si estaría dispuesta a regresar a The Big Bang Theory, Kaley no ha dudado ni un segundo: "Al cien por cien". La actriz se ha mostrado abierta a la posibilidad de volver a dar vida a Penny, un personaje al que siempre ha amado. "Me encanta ese personaje y siempre lo amaré", afirma rotundamente.

Con estas declaraciones, Kaley Cuoco deja en claro que, para ella, The Big Bang Theory y Penny ocupan un lugar especial en su corazón, lo que hace que la idea de un regreso sea más que bienvenida tanto para ella como para los fans de la serie.