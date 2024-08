Sin Penny y con un Sheldon "salido": Así era el piloto de The Big Bang Theory que nunca llegó a verse

Muchas series de televisión tienen comienzos dubitativos antes de encontrar su camino hacia el éxito. A veces en forma de unos primeros episodios poco inspirados que dan paso a otros en los que la ficción encuentra su tono y otras veces sucede sin que los espectadores nos podamos dar ni cuenta. De hecho, mientras que las plataformas suelen dar luz verde a la producción de temporadas completas, en la televisión en abierto norteamericana siempre se ha apostado por realizar un episodio piloto que sirve para testar si la serie funciona, si hay que hacer cambios y pulir cosas o, directamente, tirarla a la basura.

En esa situación estuvo The Big Bang Theory antes de ver la luz en el canal CBS el 24 de septiembre de 2007, habiendo filmado un episodio piloto muy diferente al que pudimos ver los espectadores y que resultó ser todo un desastre que hubo que rehacer, aplicando cambios importantes y dando forma a la sitcom tal y como conocemos. Tan distinto era aquel primer episodio que ni siquiera estaba Kaley Cuoco en el reparto y en su lugar había otra actriz que interpretaba a un personaje distinto: Penny no era Penny, se llamaba Katie.

Filmado en mayo de 2006 y nunca emitido (aunque posteriormente se llegó a filtrar buena parte del metraje), esta versión germinal de la serie solo contaba con dos actores que llegarían a la versión final, Johnny Galecki y Jim Parsons (es decir, Leonard y Sheldon) mientras que la chica rubia que acompaña a los frikis era la actriz Amanda Walsh, que interpretaba a Katie, un personaje que nada tenía que ver con Penny (salvo el color del pelo), ya que en lugar de ser una chica buena que se hace amiga de los protagonistas, era una mujer más espabilada y aprovechada, que se juntaba con ellos por interés.

Aquel episodio piloto de The Big Bang Theory comenzaba con una escena en la que Leonard y Sheldon aparecían en un banco de esperma. Leonard esperaba a su amigo en la sala de espera, hasta que este llegaba y anunciaba que había podido acabar la "tarea" usando una revista de culos grandes, su fetiche. Así, el personaje de Sheldon se construía de una forma más diferente a como luego le conoceríamos, mucho más sexualizado (e incluso salido), no solo por este detalle, sino por más bromas durante el capítulo.

De camino a casa, los dos chicos se encuentran a Katie sentada en la calle, llorando porque su novio la ha dejado y se ha quedado sin sitio donde vivir. El llanto es una treta para aprovecharse de ellos y funciona: Leonard, para exasperación de Sheldon, primero la invita a comer y luego a vivir en su apartamento. Allí veremos que tienen una amiga llamada Gilda, otra nerd enamorada de Leonard, que se siente intimidada por la presencia de la rubia.

Otro día, Katie vuelve borracha a casa y se tropieza con una lámpara, que al romperse despierta a Leonard. Entonces Katie estalla explicando a Leonard, con una pizarra incluida, por qué su vida es un desastre, culpando a su novio, su madre y demás. A esto, el nerd responde que todo eso no tiene la culpa, sino sus "estúpidas decisiones". Katie entiende que la ha llamado estúpida y se pira, así que después Leonard irá a buscarla a su trabajo y se disculpará. Y entonces todos se arreglan y fin.

El piloto no tuvo buenos resultados en los test de audiencia por muchas razones y se mandó a boxes. Amanda Walsh fue sacada del elenco y años después contaría en alguna entrevista que le resultó muy duro digerir haber sido reemplazada de una serie que luego sería tal éxito (y donde los protas ganaban tantísimo dinero), y aunque no tendría papeles relevantes como actriz se reinventó como guionista en Schitt's Creek.

Otros cambios notables del episodio fueron el cambio de localización (inicialmente estaba ambientada en la costa Este de EEUU, en vez de en Pasadena) o la canción de la cabecera, que en aquella versión era She Blinded Me With Science de Thomas Dolby.