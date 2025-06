¿Cuándo estará completa la temporada 4 de The Bear en España?

La serie culinaria que ha conquistado el corazón de público y crítica vuelve finalmente este 26 de junio a España. Estará disponible en Disney+ y estrena directamente sus 10 episodios.

Al contrario que otras ficciones donde su emisión es semana a semana, The Bear 4 estará lista para una maratón este mismo fin de semana.

Póster temporada 4 de The Bear | Disney+

En la cuarta temporada de The Bear, Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) siguen adelante, decididos no solo a sobrevivir, sino también a llevar a The Bear al siguiente nivel. Con nuevos desafíos esperándoles, el equipo debe adaptarse, amoldarse y superar las dificultades. Esta temporada, la búsqueda de la excelencia no se limita únicamente a mejorar, sino también a decidir a qué vale la pena aferrarse.

La serie también cuenta en su reparto con Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon en sus papeles habituales.

Sobre The Bear

The Bear de FX está creada por Christopher Storer, que ejerce también de productor ejecutivo junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es coproductora ejecutiva y productora culinaria. La serie está producida por FX Productions.