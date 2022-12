Jennifer Coolidge recuerda el incómodo encuentro sexual que tuvo con un hombre muy joven: "Llamó a su madre"

Jennifer Coolidge está arrasando actualmente gracias a su papel en 'The White Lotus' donde ha conquistado a todos los espectadores con su memorable papel de Tanya McQuoid.

La actriz ha protagonizado una entrevista junto a Ariana Grande para 'Entertainment Weekly' donde no ha tenido pudor de hablar de sus relaciones sexuales y, en medio de esta conversación, ha terminado contando una anécdota inolvidable con uno de los hombres más jóvenes con los que se ha acostado.

"Este tipo era particularmente joven, legal, por supuesto, todo era muy legal, pero fue divertido porque teníamos que... El momento fue un poco incómodo porque él... No entraré en detalles".

"Pero después, a la mañana siguiente, le dije que necesitaba conseguir un secador. Así que era tan joven que llamamos a su madre para ver dónde podía conseguir un secador", relata.

"Fue tan raro lo que pasó por teléfono, estaba muy claro que estábamos juntos en la cama", sigue diciendo. Para después, aclarar que la madre finalmente acabó resolviendo la incógnita: "Me dio una buena recomendación en un centro comercial local, así que todo salió bien".

La estrella definió a este joven hombre como el "mejor idiota" con el que jamás haya estado: "Definitivamente fue el tipo más joven [con el que me acosté]. Era muy, muy encantador".

Coolidge también ha querido hablar de como su popularidad aumentó tras salir en la película 'American Pie' de 1999 donde fue calificada como 'MILF'.

"'American Pie' fue simplemente... me ayudó en mi vida amorosa de una manera que nunca podré explicar. Si no hubiera estado en esa película, no creo... Bueno, digamos que hubiera sido una década muy aburrida".

Por último, la actriz aclara sus propias palabras cuando dijo que se acostó con más de 200 hombres tras 'American Pie': "Dije eso en broma y, Dios, realmente no puedes hacer bromas en nuestra ciudad, porque cometí el terrible error de decir: 'Gracias a Dios por esa película, me acosté con 200 hombres o lo que sea. Y mira, me encantaría decir que eso era cierto, pero quiero decir, eso fue una especie de exageración".

Aunque sí asegura que este papel le dio la oportunidad que estar con hombres "guapos" y "más jóvenes".