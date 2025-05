¿Qué ha sido de Lily de Modern Family? La actriz habla de su experiencia: "No sabes en qué te estás metiendo"

¿Quién no se acuerda de la pequeña Lily Tucker-Pritchett de Modern Family? Nacida en Vietnam, era la niña adoptada por Cameron y Mitchell, a la que conocíamos ya en el primer episodio de la serie y que veríamos crecer con el paso de las temporadas. Inicialmente, cuando solo era un bebé, estaba interpretada por dos gemelas, Ella y Jaden Hiller, pero después de dos temporadas su madre las sacó de la serie porque vio que las niñas no disfrutaban de la experiencia. Fue entonces cuando se incorporó a otra niña, Aubrey Anderson-Emmons, norteamericana de orígenes coreanos por parte de madre, que encarnó a Lily durante ocho años, desde los cuatro hasta los doce.

En la actualidad, Aubrey tiene 17 años y se ha servido de TikTok para explicar cómo fue su experiencia en la famosa serie y qué es de su vida ahora. "Mucha gente me pregunta: ¿cómo podías saber con solo cuatro años que esto era algo que querías hacer? La verdad es que no lo sabes. Y no, mi madre no me forzó a hacerlo. Y no abusaron de mi en el set ni nada de eso. Pero es cierto que con cuatro años no sabes en qué te estás metiendo", dice.

"Estando en una serie desde una edad tan temprana, la gente criticó mis decisiones interpretativas o pensó que era mala actriz", continúa la muchacha, "Creo que fue muy difícil para mí crecer con tantas opiniones a mi alrededor". Explica que haber estado expuesta a ese escrutinio le afectó, sobre todo, cuando tuvo que volver a hacer castings, ya que había estado mucho tiempo trabajando en la misma serie y no estaba acostumbrada a los procesos de audiciones y se sentía insegura.

"Cuando crecí un poco, volví a hacer castings, pero no era algo que dominara bien. Poco a poco me di cuenta de que a esa edad era muy sensible y no podía soportar ese tipo de rechazo. Me tomé un descanso de unos años y luego entré a las clases de teatro del instituto y ahí me di cuenta de que quería volver a hacer esto y que es algo que disfruto mucho. Así que en los últimos dos años he estado haciendo audiciones más en serio", añade.

Por tanto, Aubrey Anderson-Emmons asegura que tiene ganas de volver a la televisión y que está trabajando en ello, además de hacer sus pinitos en la música bajo el seudónimo de Frances Anderson. De hecho, ha anunciado que saca su primera canción titulada Telephones And Traffic. "Estoy agradecida por todo lo que Modern Family me ha dado y por todos vosotros. Es hora de pasar a otro capítulo de mi vida donde pueda compartir quién soy y estoy emocionada de que lo vean".

Mitch, Cam y Lily en Modern Family | ABC

¿Qué ha sido de los otros niños de Modern Family?

Recientemente, Ariel Winter (Alex Dunphy en la serie) habló de cómo había superado el trauma por la exposición y las críticas hacia su físico que sufrió durante Modern Family, además de la mala relación con su madre, y contó cómo era su nueva vida alejada de Los Ángeles, aunque no del todo de la industria. Sarah Hyland, que interpretaba a su hermana mayor Haley, ha seguido trabajando como actriz en pequeños papeles y tiene una marca de chocolate con vitaminas.

El tercer hijo de Claire y Phil era Luke, interpretado por Nolan Gould, que empezó en la serie con 11 años. Según contó en el programa de Ellen DeGeneres, a diferencia de su personaje que era bastante cortito, él tiene un alto coeficiente intelectual de 150. Le vimos en un episodio de Anatomía de Grey y en alguna película, como The Nana Project. Y por último tenemos a Manny Delgado, a quien dio vida Rico Rodríguez. Ahora con el pelo rizado y largo, como puedes ver en el vídeo de arriba, prosigue su carrera interpretativa aunque no ha tenido grandes papeles. Sin embargo, ha promocionado en su cuenta de Instagram (donde tiene más de un millón de seguidores) su participación en la película animada Sneakers.