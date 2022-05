El spin-off de 'The Boys' sigue adelante con un reparto nuevo tras múltiples problemas

Los fans de 'The Boys' pueden respirar tranquilos. Al estreno de su tercera temporada en junio se suma otro aliciente, y es la continuidad de su spin-off, que, tras un tiempo estancado, continuará su producción este año, eso sí, con un nuevo equipo.

El spin-off de la irreverente serie sobre superhéroes se anunció en 2020, coincidiendo con el estreno de la temporada 2 de 'The Boys', y junto a otro spin-off de animación que ya podemos ver, 'The Boys: Diabolical', además de un canal de YouTube con contenidos del informativo ficticio que podemos ver en la serie, y que ayudaban a expandir este universo televisivo que se está creando en torno a 'The Boys'.

Pero dos años después, y con su tercera temporada a punto de ser estrenada, no hemos tenido más noticias del spin-off de 'The Boys' que los continuos retrasos en su rodaje y su producción. Tras más de un año y medio, con cambios en el apartado creativo, varios de sus protagonistas se habían bajado del carro.

Aimee Carrero y Shane Paul McGhie, dos de los actores iniciales, abandonaron la serie. Además, la elección del casting se confirmó antes de que llegaran los showrunners Michele Fazekas y Tara Butters ('Agente Carter'), y con ellos el proyecto experimentó cambios. Al parecer, el papel de McGhie fue totalmente reescrito. La larga duración del proyecto también empezó a complicar las agendas del resto del equipo.

Ahora, la serie ya cuenta con sustitutos para estos papeles: London Thor, Derek Luh, Asa Germann y Shelley Conn serán parte del nuevo elenco con el que el spin-off de 'The Boys remonta su producción. Así lo ha confirmado el creador de la serie original, Eric Kripke, a Entertainment Weekly: "Ha sido un largo y difícil camino, y espero que acabe gustando tanto como me gusta a mí".

El spin-off se adentrará en el universo de Vought y 'The Boys' a través de un grupo de superhéroes mucho más jovenes que los de la serie principal, que entran en la única universidad de superhéroes de Estados Unidos, donde explorarán su físico, su sexualidad y sus límites morales, aparte de sus superpoderes. Algo así como si 'The Boys' y 'Élite' se dieran la mano. "Es una locura, pero muy divertida e inteligente. Totalmente diferente a 'The Boys' pero dentro de su mundo y de su tono", ha añadido Kripke.

Seguro que te interesa

Jensen Ackles publica una foto sin camiseta donde recuerda el cambio físico que hizo para 'The Boys 3'