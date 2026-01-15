¿Stranger Things 5 se escribió con ChatGPT? El descuido de los Duffer que podría haberlo confirmado

La temporada final de Stranger Things fue todo un éxito en audiencia; sin embargo, parte del público ha mostrado su descontento con la conclusión de una de las series estrella de Netflix.

Como bien suele suceder cuando una serie se despide de sus fans, siempre hay quien encuentra errores que, en buena parte, vienen de la frustración de sus propias expectativas. Tanto es así que, tras el estreno del último capítulo, muchos empezaron a conspirar sobre que todo era falso y que había un episodio final pendiente de estreno. Spoiler: No.

Tras la fallida Conformity Gate, la plataforma lanzó un documental sobre cómo se hizo la quinta temporada de la serie titulado Una última aventura: Detrás de las cámaras de Stranger Things 5. Una pieza que ponía de manifiesto, entre otras cosas, los problemas que tuvieron los Duffer con el calendario del guion.

Ahora, la última polémica vuelve a relacionarse con este mismo proceso de escritura. Y es que, como bien han señalado los espectadores, los guionistas tenían ChatGPT abierto mientras trabajaban en la escritura de los capítulos finales.

Tal ha sido el revuelo que la directora del documental, Martina Radwan, se ha visto obligada a acallar los rumores.

"¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto?", pregunta Radwan al entrevistador de The Hollywood Reporter. "Hay mucha gente que dice: No lo sabemos, pero lo suponemos", continúa antes de aclarar: "¿No todo el mundo tiene la opción de investigar rápidamente?".

Así pues, si bien Radwan no ha negado que tuvieran la herramienta de IA durante el proceso de escritura, deja claro que se trata de un complemento a los procesos creativos. Un portal en el que buscar información o consultar todo tipo de dudas, sin por ello delegar el guion en la tecnología.

Matt Duffer y Ross Duffer en Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 | Netflix

"¿Cómo es posible escribir una historia con 19 personajes y usar ChatGPT? Ni siquiera lo entiendo", dice la directora: "Es como tener el iPhone junto al ordenador mientras escribes una historia. Simplemente usamos estas herramientas mientras hacemos varias cosas a la vez".

El entrevistador no se da por satisfecho y profundiza en el tema para poner fin a la polémica, preguntando si presenció "un uso poco ético de la IA en la sala de guionistas".

Los hermanos Duffer, Matt y Ross, creadores de Stranger Things | Getty

"No, claro que no", sentencia Radwan: "Presencié intercambios creativos. Presencié conversaciones. La gente piensa que la sala de guionistas significa que la gente está sentada escribiendo. No, es un intercambio creativo. Es el desarrollo de una historia. Y, por supuesto, exploras diferentes áreas de tu mente creativa y luego regresas al guion".

Es importante tener en cuenta que la Inteligencia Artificial, por avanzada que parezca, difícilmente podría llegar a escribir un episodio completo de la serie de tal envergadura de forma satisfactoria, menos todavía toda una temporada. Si se usó como complemento a sus procesos creativos o de escritura, solo los Duffer lo saben. No obstante, lo que es evidente, es que el trabajo humano en Stranger Things es palpable desde la primera a la última entrega.