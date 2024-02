Mischa Barton confiesa que tuvo un romance con Ben McKenzie en The O.C. y fue muy complicado: "No tenía ni idea de sexo"

La serie The O.C. finalizó en el año 2007 tras cuatro temporadas. Era un drama adolescente que se centró en Ryan Atwood (Ben McKenzie), un chico proveniente de un hogar destrozado que es adoptado por Sandy y Kirsten Cohen. Ryan y su hermano adoptivo Seth (Adam Brody), un adolescente astuto y socialmente torpe, se enfrentan a la vida en el mundo de clase alta de Newport Beach.

En esta serie participó Mischa Barton durante tres temporadas, que interpretó a Marissa Cooper. Este personaje en la ficción tenía una historia de amor con Ryan Atwood. Hace poco, la actriz confesó que vivió "un trauma" en esos años de rodaje de la serie y ahora, en una entrevista que ha concedido recientemente, ha contado que estuvo saliendo con el actor Ben McKenzie, quien le sacaba siete años.

Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton y Ben McKenzie de 'The O.C.' | Getty Images

A pesar de los rumores que circulaban en ese momento, Mischa siempre insistió en que ese no era el caso. Sin embargo, ha contado la verdad de todo en el podcast Call Her Daddy. Al ser preguntada, la actriz ha comenzado a hablar de cómo ocurrió todo nada más empezar a rodar la serie.

Sobre su relación con McKenzie, que fue la primera de su vida, ha dicho: "Sí, esa fue la primera vez... No tenía idea de lo que estaba haciendo. Creo que eso también hizo que las cosas empezaran con el pie izquierdo porque nos lanzamos con todas nuestras fuerzas muy rápido... Definitivamente fue complicado que sucediera desde el principio y me sentí abrumada y no estaba preparada para nada de eso".

"Entré en eso siendo virgen, una niña, sintiendo realmente que necesitaba crecer rápidamente". Además, ha dicho que la dinámica era un poco complicada: "Actuar con gente mayor que yo fue un poco como: Oh, vaya. Saben lo que están haciendo".

"No me sentía realmente preparada para eso, porque siempre fui atrasada con eso y no había tenido citas". Al parecer, Mischa sentía que "necesitaba ponerse al día" con sus mayores en términos de experiencias.

"Estaba experimentando todas mis primeras veces y era muy joven y mi madre estaba en el set... y simplemente necesitaba mucha más atención en ese sentido. Fueron muchas primeras veces, digámoslo así. Y eso realmente me separó un poco de ellos, en el sentido de que todavía no estaba viviendo sola en Los Ángeles".

A esto se añadió un problema con los productores, ha explicado la intérprete: "Recuerdo que decían: 'Mischa desapareció con Ben y solo tiene 17 años y medio, 18'. Los productores acudieron a mis padres. Fue una especie de calvario. Eso es al comienzo de la serie, incluso antes de que lleguemos a la mitad de la temporada".

Cuando la presentadora Alex Cooper le ha preguntado si había perdido su virginidad mientras rodaba la serie ella ha respondido: "Sí, eso es lo que digo, no tenía idea alguna sobre las relaciones o el sexo, así que fue como una especie de aprendizaje completo".

Marissa (Mischa Barton) Ryan (Benjamin McKenzie) se besan en The O.C. | Cordon Press

Todo finalizó porque ella ha dicho que no se sentía lo suficientemente madura: "Quiero decir, sí, fue una de esas cosas en las que eres tan joven y te das cuenta: No estoy preparada para esto. No tengo idea de lo que estoy haciendo".

Según la actriz, la ruptura ocurrió antes de grabar el primer beso entre los personajes de Marissa y Ryan en la primera temporada. Ha confesado que "se odiaban en ese momento", pero la tensión resultó útil para la serie, pero fuera era otra cuestión: "Creo que, para empezar, estaba muy enfadado conmigo y sentí el castigo por eso. Sentí que los productores tampoco estaban contentos con eso".

"Tuvimos que aguantar y seguir adelante, pero hubo muchos golpes detrás de escena y fuera de cámara", ha finalizado la intérprete. Los actores trabajaron juntos hasta que el personaje de Mischa murió en la tercera temporada.

Durante estos años, Barton se ha visto envuelta en varios problemas con las drogas teniendo una vida complicada, pero parece que se ha recompuesto de todo eso y ahora se encuentra trabajando en la telenovela australiana Neighbour.