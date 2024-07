Holly Marie Combs se despide destrozada de su "hermana" en Embrujadas, Shannen Doherty: "Me falta una parte de mí"

Shannen Doherty ha muerto a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. La querida actriz de Sensación de vivir y Embrujadas fue diagnosticada en 2015 y desde entonces tuvo numerosas batallas.

Doherty se caracterizaba por su transparencia y contaba su lucha sin filtros y mucha vulnerabilidad, para ayudar a todas las personas que pudiesen verse en su situación.

Shannen Doherty y Holly Marie Combs | Getty

Su amistad con Holly Marie Combs, su hermana en Embrujadas, duró media vida y la actriz se ha mostrado devastada por la pérdida. Así se ha despedido en Instagram con muchas fotos de su vida juntas:

"Mi mitad durante 31 años. Tengo un agujero en el pecho y no soy capaz de recuperar la respiración. Me falta una parte de mí aunque sé exactamente lo que me dirías ahora mismo. Sé exactamente lo que me dirías que hiciera ahora mismo", reconoce Holly, que conocía a Shannen a la perfección.

"Sé que tu espíritu inmortal seguirá viviendo en mí y en mis hijos a los que quisiste como si fueran tuyos. Ellos avanzarán con tu orgullo y tu forma de tener un propósito. Serán honestos y darán la cara por lo que es correcto. Sin importar lo que pase. Tu fuego perdurará en ellos y en todas las demás personas 'Embrujadas' que ayudaste a criar", añade emocionada.

"Una luchadora feroz hasta el final. Mi campeona más ardiente. Mi protectora leal. Mi mejor amiga. Tú me enseñaste el significado de familia. Tú fuiste y por siempre serás mi hermana. Te quiero", se despide.

Según afirmó el comunicado de su muerte, Shannen falleció rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie.