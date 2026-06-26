Olivia Cooke denuncia el machismo de la industria por la poca diferencia de edad con su hijo en La Casa del Dragón

Olivia Cooke ha comentado los cuestionables estándares de la industria del entretenimiento al analizar la "extraña" diferencia de edad que mantiene con el actor que interpreta a su hijo en La Casa del Dragón.

A sus 32 años, la actriz encarna a la madre de Aegon Targaryen, personaje interpretado por Tom Glynn-Carney, quien en la vida real tiene 31 años.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Cooke recordó la incredulidad que sintió al conocer el reparto: "Cuando me enteré de que Tom Glynn-Carney estaba haciendo una audición para el papel de mi hijo, pensé: 'Oh, ¿van a volver a elegir a Alicent y hacer otro salto de edad? ¿Cómo va a funcionar esto?'".

Olivia Cooke y Tom Glynn-Carney como Alicent y Aegon Targaryen en La Casa del Dragón | HBO Max

La británica aprovechó para lanzar una dura crítica hacia los roles de género en Hollywood: "Siento muchas cosas al respecto. Siento que, Dios mío, ¿es así como funciona la industria? ¿Es solo Hollywood? No quieren ver envejecer a las mujeres, ¿sabes? Creo que es un gran salto para el público, o quizás simplemente soy una actriz fantástica. Quedémonos con esa idea.".

¡Cuidado hay SPOILERS!

Esta llamativa distorsión generacional coincide con la emisión de los nuevos episodios de la serie, donde el actor Ewan Mitchell y la propia Olivia Cooke han analizado la escena más incómoda de La Casa del Dragón: el polémico beso entre Aemond y su madre.

Los actores Ewan Mitchell y Olivia Cooke como Aemond y Alicent en el 3x01 de La Casa del Dragón | HBO Max

En el arranque de la tercera temporada, Aemond besa en los labios a Alicent, un momento que Mitchell ha definido como un reflejo de su infancia traumática: "Besar a tu madre en los labios, especialmente de esa manera. Creo que lo que se ve en esa escena del episodio 1 es ese amor distorsionado. Aemond tiene una percepción muy distorsionada y una forma muy extraña de demostrar amor".