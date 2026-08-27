La actriz Busy Philipps cuenta que le detectaron un tumor cerebral tras la muerte de James Van Der Beek: "Agradecida de estar viva"

La actriz de Dawson Crece, Busy Philipps, ha decidido compartir por primera vez la grave crisis de salud que ha vivido en secreto durante la mayor parte del año.

En exclusiva a la revista PEOPLE, la actriz de 47 años ha revelado que el pasado mes de febrero le diagnosticaron un raro tumor cerebral maligno (un oligodendroglioma de grado 2) en el lóbulo frontal, por el cual ha tenido que pasar dos veces por el quirófano.

"Estoy agradecida de estar viva", ha confesado la intérprete, quien define este duro trance como "los seis meses más extraños de mi vida".

El hallazgo del tumor se produjo de manera fortuita tras realizarse una resonancia magnética de cuerpo completo, una prueba a la que decidió someterse animada por el consejo del doctor Justin Donlan tras el fallecimiento por cáncer de colon de su amigo y excompañero de reparto en Dawson Crece, James Van Der Beek.

Philipps no presentaba síntomas evidentes como convulsiones, aunque tras la prueba, su neurólogo en NYU Langone, el doctor Orrin Devinsky, le comunicó de forma tajante la gravedad del diagnóstico: '"Esto es un tumor real, y está dentro de tu cerebro. Y Busy, hay que extirparlo'. Estaba hiperventilando y tratando de respirar".

Sin perder su característico sentido del humor, la actriz no dudó en hacerle una peculiar petición a su neurocirujano, el doctor John Golfinos: "¿En cuánto tiempo después de recuperarme podría volver al trabajo? Y segundo: ¿Podría realizarme un levantamiento de cejas al mismo tiempo que me extirpa la masa del lóbulo frontal?"

"Se rió y me dijo que no. Yo pensé... 'Debería empezar a considerar ofrecer eso'", bromeó la actriz.

La primera cirugía para extirpar la masa de 2,6 centímetros se realizó el 2 de marzo de forma exitosa. Sin embargo, cuando se disponía a incorporarse al rodaje de Cupertino, la nueva serie dramática de CBS que protagoniza y que se estrenará el próximo 6 de octubre, la actriz sufrió un grave revés.

Durante una consulta rutinaria de bótox, su dermatóloga detectó algunas anomalías: "Ella me dijo: 'Eso no se ve bien. No voy a tocarlo… ¿Puedo echarle una foto y enviársela a tus cirujanos ahora mismo?'… Y lo hice, e inmediatamente me dijeron: 'Eso no se ve bien'".

La revisión médica confirmó que Philipps había contraído una infección por estafilococo en la incisión, obligándola a someterse el 27 de abril a una segunda intervención de desbridamiento para retirar la infección y una grapa de titanio del cráneo: "La segunda cirugía me desestabilizó por completo. Sentí que volvía al punto de partida y estaba realmente muy disgustada".

Afortunadamente, tras superar la infección, los médicos le han confirmado un pronóstico muy favorable. Aunque Philipps no necesitará someterse a tratamientos de quimioterapia ni radioterapia, sí deberá realizarse revisiones periódicas para controlar cualquier posible recaída.

Acompañada durante todo el proceso por su exmarido Marc Silverstein y su gran amiga Michelle Williams, la actriz reflexionó sobre las alteraciones emocionales que venía sufriendo en los últimos años: "Me dijo: 'Busy, llevas dos años diciendo que sientes que tu cerebro está roto.' Y tenía razón. Lo he estado diciendo durante los últimos años... No era consciente de que algo estuviera realmente mal, pero algo fallaba. Como si no pudiera controlarlo".

Tras el éxito de las operaciones, Philipps concluye con alivio: "Ya no siento que mi cerebro esté roto", esperando que su testimonio sirva para que otras mujeres confíen en sus instintos sobre su propia salud.