La actriz de Embrujadas Holly Marie Combs asegura que ha dejado su carrera como actriz: "Lo echo de menos"

Holly Marie Combs no planea volver a ponerse delante de las cámaras en un futuro cercano. Y es que la actriz de 52 años, que saltó a la fama en los años 90 con Picket Fences y consolidó su éxito internacional en Embrujadas, ha confirmado su retiro de la interpretación tras siete años sin aceptar ningún proyecto cinematográfico o televisivo.

Durante una sincera charla en el episodio emitido este 25 de agosto en su podcast The House of Halliwell, la intérprete fue muy clara sobre su situación actual: "Estoy jubilada".

Combs explicó que la decisión de dar un paso al lado ha estado motivada principalmente por su vida personal y la crianza de los tres hijos que tiene con su exmarido David W. Donoho (Finley de 22 años, Riley de 19 y Kelley de 17), una dedicación que la llevó a dejar Hollywood para mudarse al estado de Washington junto a su actual marido, Mike Ryan, con quien se casó en 2019.

A este cambio de vida se sumó el contexto de la pandemia de COVID-19 y la progresiva falta de guiones atractivos: "Las cosas que recibía y que llegaban a mi escritorio no eran nada que me hiciera pensar: '¡Dios mío, esto es genial! Tengo que hacer esto'. Y estando en ese rango de edad de 40 a 50 años, el mercado laboral se reduce cada vez más, y siento que los puestos se vuelven un poco menos interesantes".

Aunque matizó en el podcast que la industria "ya no es tan problemática en cuanto a la discriminación por edad como antes", admitió con humor que ningún proyecto era suficiente "para levantarle la falda".

Shannen Doherty (Prue), Alyssa Milano (Phobe), Holly Marie Combs en 'Embrujadas' | Getty

A pesar de sentirse plena gestionando su día a día y sus "otros 15 negocios", además de presentar su exitoso podcast sobre Embrujadas, la actriz no oculta la nostalgia que siente por la interpretación: "A veces lo echo de menos. Hay momentos en los que estás involucrada, actuando y trabajando, que son simplemente... Creo que es como estar presente. Simplemente estás presente, en el momento, y eso es lo que realmente sienta bien. Eso es el escapismo. Y podemos escapar a este personaje diferente con un conjunto de situaciones diferentes a las nuestras".

Su último trabajo en pantalla fue en 2019, cuando realizó una aparición especial en Anatomía de Grey.