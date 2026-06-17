El hije de Patrick Dempsey triunfa como modelo a los 19 años en Nueva York

Sullivan Dempsey de 19 años, hije del recordado actor de Anatomía de Grey Patrick Dempsey con su esposa la estilista y maquilladora Jillian Fink, está forjando su propia y brillante carrera bajo los focos de la industria del entretenimiento.

El joven modelo ha irrumpido con una enorme fuerza en el sector gracias a una espectacular e impactante campaña de moda para la marca vintage de lujo Morphew World, en la que se evidencia un notable cambio físico que podría indicar un cambio en la identidad de género de Sullivan, aunque ninguna información oficial ha trascendido.

En esta sesión fotográfica, Sullivan posa ante la cámara luciendo espectaculares trajes de archivo, tacones de vértigo y un elegante corte de pelo estilo bob a capas.

Entre los estilismos más comentados se encuentra un sofisticado conjunto completamente negro de la firma Issey Miyake de la década de los 80, compuesto por una chaqueta acanalada con hombreras, medias oscuras, un tocado de plumas blancas y zapatos de salón de Christian Louboutin.

En otras de las imágenes de la campaña, posa recostade en el suelo con un vestido palabra de honor azul y verde diseñado por YSL en los ochenta, o luciendo un diseño transparente de tul azul con encaje dorado y unos zapatos Louboutin con estampado de leopardo.

Esta irrupción en el mundo de la moda se produce un año después de graduarse en la prestigiosa Crossroads School de Santa Mónica.

El foco sobre los tres hijos del matrimonio no es nuevo para la audiencia. De hecho, hace unos meses las redes ya comentaban lo integrada que está su familia en los eventos públicos al reconocer a la hija de Patrick Dempsey, Talula, con la que ha reaparecido tras morir Eric Dane.

Actualmente, Sullivan reside en la ciudad de Nueva York, donde compagina sus proyectos de pasarela mientras asiste a la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York (NYU). Al igual que su hermano gemelo Darby (quien estudia en la Universidad de California en San Diego), cuenta con el apoyo incondicional de sus padres en sus aspiraciones artísticas.

Su propio padre hablaba con gran orgullo hace unos meses en una entrevista para la revista Parade sobre el esfuerzo que Sullivan está dedicando a su formación actoral en la escuela Stella Adler, definiéndole de forma muy entrañable: "Es un poco chapado a la antigua. Ya veremos qué pasa". Una carrera prometedora que solo acaba de empezar y que promete seguir dando mucho de qué hablar en las pasarelas internacionales.