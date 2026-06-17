La mujer de Bruce Willis, Emma Heming, aclara el "mayor error" que la gente comete sobre su demencia

Desde que se hizo público el diagnóstico de demencia frontotemporal de Bruce Willis, muchos fans se han preguntado si el actor sigue reconociendo a las personas más cercanas de su entorno.

Ahora ha sido su mujer, Emma Heming Willis, quien ha querido responder directamente a esa duda durante su participación en el podcast The Bossticks.

"Cuando la gente pregunta: '¿Sabe quién eres?', la respuesta es sí. Lo sabe porque no tiene Alzheimer; tiene demencia frontotemporal", ha explicado Emma. Según cuenta, existe una idea bastante extendida que lleva a pensar que cualquier tipo de demencia implica necesariamente pérdida de memoria. "Creo que es un error muy común. Cuando pensamos en la demencia, automáticamente pensamos en problemas de memoria".

Bruce Willis recibió un diagnóstico de afasia en 2022, un trastorno que afecta a la capacidad para comunicarse. Un año después, su familia confirmó que su situación había evolucionado a una demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa menos conocida que el Alzheimer.

Durante la charla, Emma también ha querido dejar clara la diferencia entre ambas enfermedades. "Es distinta al Alzheimer. Y aunque el Alzheimer es la forma más común de demencia, la demencia frontotemporal es la más frecuente entre las personas menores de 60 años".

La modelo y empresaria también ha hablado sobre lo difícil que resulta convivir con una enfermedad de este tipo. "Lo que ocurre con cualquier forma de demencia es que te va quitando cosas. Estas enfermedades te van arrebatando aspectos de la persona una y otra vez, a veces muy lentamente. Y vas afrontando pérdidas diferentes constantemente. Por eso vives en un duelo continuo".

Aun así, Emma reconoce que con el paso del tiempo ha aprendido a manejar mejor la situación. "Ahora estoy más acostumbrada y sé llevarlo mejor que antes", ha contado. Sin embargo, admite que no hay una solución mágica: "Simplemente convives con ello y sigues adelante a su lado".