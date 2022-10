Henry Cavill se despide de 'The Witcher' y pasa el testigo a ESTA estrella de 'Los Juegos del Hambre'

La espada del Lobo Blanco no podría haber sido blandida en unas mejores manos, y es que Henry Cavill resultó ser el actor perfecto para interpretar al cazador de monstruos.

Es más, sus fans están contando los días para el estreno de la tercera temporada, que se estrenará el próximo verano. Puedes ver más sobre esta temporada en el vídeo de arriba.

Sin embargo, todo en esta vida acaba 'mutando' y eso es algo que 'The Witcher' ya tenía muy claro. Así, durante la noche de este sábado una noticia ha zarandeado a los fans de la serie.

A través de un comunicado en redes sociales, Henry Cavill anunciaba su adiós a Geralt de Rivia: "Mi viaje ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada".

La noticia llega apenas una semana después de que se anunciara sus nuevos proyectos, entre ellos, su regreso como Superman y esta noticia parece que no tardaría en llegar.

El actor que veremos pronto dando vida a Sherlock en 'Enola Homes 2', junto a Millie Bobby Brown, ha aprovechado para anunciar quién será el encargado de dar vida a Geralt de Rivia y se trata nada menos que de una estrella de 'Los Juegos del Hambre'.

"En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar", anunciaba Henry Cavill.

El actor conocido por interpretar a Gale Hawthorne en la saga de 'Los Juegos del Hambre', coge el testigo de un personaje fascinante y promete estar a la altura.

"Estoy realmente emocionado por entrar en el mundo de 'The Witcher'. Me siento honrado de que (Henry Cavill) me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco", compartía el hermano de Chris Hemsworth en sus redes sociales.

