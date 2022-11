Henry Cavill se sincera sobre haber perdido papeles por Robert Pattinson: "Es gracioso que la gente piense que es malo"

Henry Cavill es uno de los actores más importantes de nuestro tiempo y en su carrera cuenta con importantes papeles como el de Superman, que retomará ahora tras años sin ponerse la capa de superhéroe.

Pero para llegar a donde está el actor ha tenido que luchar mucho y son varios los papeles cruciales que ha perdido en estos años.

De esta forma, en el año 2007 Stephenie Meyer, la escritora de las novelas de 'Crepúsculo', reveló en su blog que para ella su Edward Cullen perfecto era Henry Cavill. En el vídeo de arriba puedes ver las palabras con las que lo dijo y el motivo por el que acabaran rechazando a Cavill como opción.

Pero, como todos ya sabemos, fue Robert Pattinson quien finalmente se hizo con el papel del vampiro. Personaje que cambió carrera y lo catapultó a lo más alto.

Robert Pattinson como Edward Cullen en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Ahora, Cavill ha hablado en el podcast 'Happy Sad Confused' sobre lo que supone a un actor perder papeles icónicos y cómo vivió el hecho de saber que podría haber sido Edward Cullen.

"No sabía sobre la película. No sabía que querían elegirme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que solo me enteré después", empieza diciendo el actor. "Yo estaba como, 'Oh, está bien, eso hubiera sido genial'".

Henry no se presentó a las audiciones de 'Crepúsculo' pero si lo hizo para ser Cedric Diggory en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego', personaje que también acabó siendo para Robert Pattinson.

"Sí, lo recuerdo, definitivamente adicioné para eso... y no lo obtuve", dice riéndose. "La audición puede haber ido bien, puede haber ido terriblemente. Estoy seguro de que alguien tiene imágenes que, con suerte, están guardadas y nunca se verán. Pero no lo conseguí, no era para mi".

Harry y Cedric en 'El Cáliz de Fuego' | Warner Bros.

Además, Henry Cavill reflexiona sobre perder este tipos de trabajos y explica que no siempre es algo negativo: "Esencialmente, me acerqué a un montón de cosas y no las entendí, pero es divertido que la gente piense que eso es algo malo".

"En Hollywood, o en la industria de la interpretación, todo el mundo intenta conseguir un papel y no necesariamente lo consigue", comenta. "Y así, tener la oportunidad de estar en el centro de atención al perderse los papeles principales es en realidad algo bueno en lugar de algo malo. Y cuento mis estrellas de la suerte para cada uno de ellos", concluye.

