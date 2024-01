Adicciones o depresión posparto: Hayden Panettiere habla de lo "traumático" que fue que su serie Nashville copiara las tramas de su vida

La actriz Hayden Panettiere no ha tenido una vida fácil y ha pasado muchos años recuperándose fuera del ojo público, tras protagonizar varias polémicas.

En los años en los que protagonizó la serie musical Nashville, las tramas de la "problemática" Juliette Barnes se fueron entrelazando con su propia vida, y así lo ha confirmado ahora en una entrevista con The Messenger.

Panettiere, que perdió a su único hermano, Jansen, con solo 28 años hace unos meses, no ha tenido problemas en sincerarse sobre sus problemas de adicción en el pasado y su recuperación.

También en dar voz a la depresión postparto, de la que hay tan poca información y que sufrió tras el nacimiento de su hija Kaya, cuya custodia tiene su ex, el ucraniano Wladimir Klitschko, como puedes ver en el vídeo.

Hayden Panettiere y Jonathan Jackson en Nashville | Cordon Press

El caso es que su personaje en la serie experimentó tramas muy similares a su vida, desde la propia depresión postparto al abuso del alcohol.

"Fue muy traumático porque sentía que estaba interpretando mi propia vida", asegura en la entrevista.

"Ya desde el principio, era en plan, estoy saliendo con un jugador de fútbol, y entonces Juliette salía con un jugador de fútbol. Y la convirtieron en una alcohólica. Y luego la hicieron abandonar a su hija e irse a un lugar loco de Europa, todo era muy obvio...", reconoce la actriz.

"No estaban haciendo sus deberes. No estaban creando nuevas tramas. Solo estaban mirando mi vida en plan, 'oh, cojamos por lo que ella está pasando y le damos una vuelta'. Y luego, ¡tachán! Ya estaba hecho", recuerda Hayden.

Hayden Panettiere en Nashville | Cordon Press

La actriz reflexiona sobre esos años, pues la serie tuvo muchas temporadas, y cómo tenían jornadas de trabajo brutales y solo se dejó llevar.

"No tenía tiempo de cuidar de mí misma, ni pensar ni lidiar con el dolor que estaba sufriendo físicamente y emocionalmente. Solo quería acallarlo todo y ver televisión sin pensar y buenas series. Cualquier cosa para apartar mi mente de eso porque sabía que al día siguiente iba a estar de vuelta. Y era en plan, todo centrado en lágrimas. Creo que ni siquiera en una telenovela hubiera llorado tanto como lo hice en Nashville", asegura Panettiere.

Actualmente Hayden ha trabajado mucho en sí misma y asegura estar en un lugar mejor, y recientemente no tuvo reparos también en revelar cómo le obligaron a renunciar a la custodia de su hija mientras estaba en depresión. "Fue lo más desgarrador que he tenido que hacer", confesaba entonces.