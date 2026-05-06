Antena 3 y Antena 3 Noticias, premiadas por su imagen en los Communicator Awards con el máximo reconocimiento

Atresmedia, el grupo de televisión líder en España, refuerza su posición como referente en la industria audiovisual al ser distinguido en los prestigiosos e internacionales Communicator Awards en su 32ª edición. Así, su canal principal, Antena 3, ha recibido dos Award of Excellence, el máximo reconocimiento de estos premios: uno por el rebranding de la cadena, que realizó con motivo de sus 35 años, y otro por la nueva imagen de Antena 3 Noticias, estrenada al inicio de la presente temporada.

La televisión de Atresmedia sigue cosechando éxitos por su imagen y suma ahora esta doble distinción para Antena 3 y Antena 3 Noticias, la cadena y los informativos líderes de audiencia en España, tras la reciente nominación en los Gema Europe Awards 2026 en la categoría Global Rebranding.

Los nuevos galardones ponen en valor la imagen de la cadena y de sus informativos, diseñada por el área de Imagen y Creatividad de Atresmedia, que está siendo reconocida por su estilo, calidad, innovación visual y originalidad.

Antena 3 renovó su imagen con motivo de su 35º aniversario con el restyling de su logotipo, tipografía y nuevos elementos visuales y desarrollos gráficos. Basados en la sencillez y esencia de las formas, esta propuesta está planteada para enriquecer la emisión del canal y acompañar toda su actuación de marca en diferentes plataformas.

El nuevo logo de Antena 3 se presentó con una forma más estilizada, ofreciendo un diseño más moderno y a la vez atemporal que revisitaba antiguas formas, pero renovando su composición para ofrecer una imagen más pura, ligera y dinámica. El icono del canal sigue siendo el protagonista, ya que es una de las marcas más asentadas en la memoria colectiva.

El tres como elemento narrativo se suma a este universo, así como el contorno del logotipo que se ha convertido en el hilo conductor de la arquitectura de Antena 3 y que también guía a las piezas de continuidad del canal. Los nuevos elementos están diseñados para funcionar de forma fluida y orgánica, desde la paleta de colores, los iconos y hasta el desarrollo del movimiento que amplifica y genera un estilo propio, conduciendo al espectador a través de la cadena y sus contenidos.

Antena 3 renovó también su tipografía con una fuente personalizada basada en formas geométricas puras y curvas que refuerzan su identidad a la vez que otorgan más carácter al canal.

Por su parte, Antena 3 Noticias, referente informativo y líder de audiencia desde hace más de 8 años, renovó su imagen el pasado septiembre, coincidiendo con el arranque de la temporada televisiva, con un nuevo concepto visual tanto para su identidad, como para su sistema gráfico, puesta en escena y arquitectura sonora. Esta apuesta resalta la faceta editorial de las ediciones, ofreciendo una narrativa más periodística, directa y de impacto. La propuesta se basa en un sistema modular, construido a partir de los textos de las propias noticias convirtiendo a la información en organismo vivo que se articula y modula a través de la selección y el rigor periodístico.

Con esta renovación, Antena 3 Noticias reafirmaba su compromiso con la innovación y la calidad informativa, reforzando su posición como referente del periodismo audiovisual en España.

Reconocimiento internacional en los premios de mayor prestigio

The Communicator Awards, organizados por la Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA), reconocen cada año los proyectos más destacados en diseño, publicidad, contenido digital y comunicación corporativa a nivel mundial. El Award of Excellence es la máxima distinción del certamen y solo se concede a propuestas que demuestran un nivel excepcional de calidad y creatividad.

Los GEMA Awards, anteriormente PROMAX, son uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en el ámbito del branding, la identidad visual y la comunicación audiovisual. Cada año distinguen a las marcas, cadenas y proyectos más innovadores a nivel global, reconociendo la excelencia en diseño, estrategia y ejecución. Otorgados por la Academia Global de Artes y Ciencias de Marketing del Entretenimiento, que agrupa a profesionales del marketing, la creatividad y la promoción en entretenimiento (TV, cine, streaming, etc.), estos galardones se han consolidado como un sello de prestigio internacional, situando a sus nominados y ganadores entre los referentes de la industria de la comunicación y la imagen de marca.