¿Chris Briney, el nuevo Leonardo DiCaprio? Las comparaciones entre el actor de Titanic con el de El verano en que me enamoré

La tercera temporada de El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) ha consolidado su éxito, con una audiencia volcada en redes sociales que ha convertido cada episodio en tendencia.

Los fans se han dividido en dos bandos muy marcados: Team Conrad y Team Jeremiah, generando debates, memes y teorías que mantienen viva la conversación semana tras semana.

Aunque ambos hermanos tienen seguidores, gran parte del público se inclina hacia Team Conrad, interpretado por Chris Briney.

Conrad y Belly en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

Pero el actor no solo ha llamado la atención por su personaje y su impresionante físico, sino también por su parecido a Leonardo DiCaprio en su época dorada.

Briney y DiCaprio tienen rasgos físicos en común que los hacen atractivos como la mirada intensa de los ojos claros, el corte de pelo a lo 'librillo' que está siempre perfectamente colocado y una sonrisa cautivadora.

"Si me dijeran que Chris Briney es el hijo de Leonardo DiCaprio, lo creería ciegamente", decía un usuario en X.

Las similitudes entre ambosse han señalado en redes desde el inicio de la serie en 2022, pero los comentarios se han intensificado, en especial, por la escena del episodio 6, donde Conrad comparte un momento íntimo con Belly (Lola Tung).

El pelo, la mirada, e incluso la sensualidad de la escena, evocan a la escena en la que Jack, en Titanic, dibuja a Rose. Algo que el propio Prime Video confirmó con una publicación en Instagram comparando ambas escenas.

La serie que ha catapultado a Briney a lo más alto, tendrá su final el próximo 17 de septiembre con el último capítulo de la temporada 3, donde sabremos a cual de los hermanos Fisher elegirá Belly.