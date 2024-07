Las mejores y peores series del reparto de Friends después de la mítica sitcom

Es normal que cuando haces una serie que consigue tantísimo cariño como Friends, luego todo lo que hagan sus protagonistas sepa a poco. Ninguno de los actores principales de la sitcom ha logrado después un éxito de tal calibre, porque simplemente es imposible, pero sí han tenido otros trabajos destacados, aunque estos nunca hagan sombra a aquella ficción sobre seis amigos que vivían en Manhattan.

Sin ir más lejos, esta ahora se estrena en Apple TV+ la serie Los Héroes del Tiempo, creada por Taika Waititi (basándose en la película homónima de Terry Gilliam) y protagonizada por Lisa Kudrow. Así, veremos si esta propuesta cae en el saco de las series buenas o de las malas del reparto de Friends, porque entre sus trabajos hay de todo, como en la viña del Señor.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow en The Comeback | Cordon Press

Empecemos ya por la mencionada Lisa Kudrow en este repaso de las mejores y peores series de los actores de Friends. La otrora intérprete de Phoebe Buffay tuvo su primer gran trabajo televisivo tras la comedia en HBO con una serie en la que también era productora ejecutiva y cocreadora junto a Michael Patrick King (Sexo en Nueva York). Hablamos de la imprescindible y divertidísima The Comeback, una sátira en la que interpreta a una actriz venida a menos que hace un reality show para tratar de renovar su fama. Lo curioso es que se hizo una primera temporada en 2005 y luego volvieron a hacer otra en 2014. Y, ojo, están abiertos a la posibilidad de hacer otra más.

De Kudrow también podemos destacar Web Therapy, donde interpretó a una terapeuta que pasaba consulta online con actores invitados famosísimos (Meryl Streep, Julia Louis-Dreyfus, Meg Ryan, David Schwimmer y un sinfín de rostros populares), relativamente divertida pero no brillante, que tuvo una adaptación española con Eva Hache como protagonista. Menos interesante fue Space Force, comedia de Greg Daniels (The Office) para Netflix que prometía ser la bomba y se desinfló totalmente.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc en Episodes | Cordon Press

El actor que interpretó a Joey quizás sea el que primero nos venga a la mente si pensamos en series malas del elenco de Friends. La culpa de esto, por supuesto, es de la propia serie Joey que todos tratamos de fingir que nunca existió. Tampoco ayuda que la última comedia de Matt LeBlanc sea la prescindible Man with a Plan.

Sin embargo, Matt LeBlanc tiene Episodes en su filmografía y eso equilibra bastante la balanza. Como The Comeback, esta serie de Showtime también trata sobre la cara b de la fama y la industria de Hollywood, siguiendo a un par de guionistas británicos que intentan vender una serie en Estados Unidos y con LeBlanc interpretando una versión ficcionada de sí mismo muy divertida.

Courteney Cox

Courteney Cox en Cougar Town | Cordon Press

Después de dar vida a Monica, Courteney Cox trató de pasarse al drama pero no consiguió muy buena aceptación. La serie era Dirt y en ella interpretaba a Lucy Spiller, la despiadada editora de una revista sensacionalista (al estilo TMZ) de Hollywood. Lo cierto es que aquella ficción no estaba del todo mal, pero no logró encontrar su público y fue cancelada tras dos temporadas.

Más suerte tendría Cox con Cougar Town, un proyecto del canal ABC con el que volvería a la comedia y que sobrepasaría el centenar de episodios. Disponible ahora en Disney+, comenzaba como la historia de una mujer madura que se enrollaba con yogurines, para luego mutar a una serie de amigos que poca relación guardaba ya con su título (y los guionistas se encargaban de bromear sobre ello en la cabecera de la serie). Más recientemente, Courteney ha vuelto a probar suerte en el registro dramático con Shining Vale, una serie de terror cancelada tras dos temporadas.

Matthew Perry

Matthew Perry en The Good Wife con Julianna Margulies | CBS

El tristemente desaparecido Matthew Perry encontró su primer trabajo posterior a Friends un par de años después de su final. Fue con otra serie sobre las bambalinas de la industria, Studio 60, en este caso sobre el equipo que hace un late show americano. Se trata de una aplaudida serie de Aaron Sorkin (El Ala Oeste de la Casa Blanca, The Newsroom), pero con todos los vicios y ticks de un autor que o lo amas o lo odias.

De ahí, Matthew Perry saltó a protagonizar dos sitcoms en años consecutivos de corta duración y poca aceptación: Mr. Sunshine en 2011 y Go On en 2012, y aunque nadie las recuerde no estaban nada mal. Peor era La extraña pareja, una sitcom tradicional, de esas de plató y multicámara, que adaptaba un éxito pasado y que poco aportaba de novedad. Sin embargo, esta sí le iría mejor y aguantaría tres temporadas. A esto sumamos un personaje recurrente notable en The Good Wife y The Good Fight y la prescindible miniserie The Kennedys After Camelot.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en The Morning Show | Apple TV+

El repaso de la carrera seriéfila de Jennifer Aniston post-Friends es sencillo, ya que al margen de apariciones como estrella invitada solo cuenta con una serie más: The Morning Show. Y esta demuestra, una vez más, la querencia del elenco por las historias que suceden tras las cámaras de un plató, en este caso en la preparación de un programa matinal yanqui. La ficción de Apple TV+ le ha merecido varias nominaciones a premios, pero todavía se le resisten. Este año vuelve a estar nominada al Emmy, así que quizás sea su oportunidad.

David Schwimmer

David Schwimmer en American Crime Story como Robert Kardashian | Cordon Press

Y finalmente llegamos a David Schwimmer, nuestro queridísimo Ross Geller. Schwimmer, que desde que terminase Friends ha dirigido varias películas y series, durante largo tiempo no quiso volver a la televisión, hasta que en 2016 Ryan Murphy le convenció para un pequeño papel dramático en American Crime Story como Robert Kardashian.

Desde ahí, el drama ha tentado más al actor que la comedia, aunque participó en la continuación de otra mítica sitcom, Will y Grace. Después le hemos visto en títulos un tanto prescindibles como Feed the Beast, un episodio de la antología Un futuro desafiante o Intelligence.