'Stranger Things 4': Noah Schnapp desvela qué emotiva escena fue improvisada

'Stranger Things 4' ha llegado para quedarse y es que desde hace semanas ocupa todos los titulares. Ya sea por las teorías sobre el futuro de alguno de sus personajes o por las confesiones más esperadas.

Y es que la serie de los Duffer es impredecible, tanto que Noah Schnapp ha desvelado una escena del corte final que no estaba prevista en el guion original.

Se trata de uno de los momentos más recordados de la temporada. Una escena emotiva que tiene un trasfondo revelador, pertinente y que está ligada a Will, el personaje que interpreta Schnapp.

¡Atención! Si no has visto el volumen 2 de la cuarta temporada, no sigas leyendo o te comerás un spoiler .

Esta escena no estaba en el guion de 'Stranger Things'

Estamos en tiempos de cambios, no solo en Hawkins, sino también en el mundo real. Y es que, aunque al principio se dejaba la orientación sexual de Will en el aire, cada vez se ha visto más evidente.

Si bien no ha llegado a verbalizarse, sí se han visto indicios que confirman que Will es gay y que está enamorado de su mejor amigo, Mike (Finn Wolfhard).

Will (Noah Schapp) y Jonathan (Charlie Healton) se abrazan en una escena de 'Stranger Thing' | Netfix

Los Duffer no han querido dejar que Will se enfrente solo a esta verdad y ha sido su hermano, Jonathan (Charlie Heaton), el encargado de romper una lanza a favor del colectivo LGTBIQ+.

Así, cuando Will trata de esconder sus sentimientos por Mike, Jonathan aprovecha para hablar con él. Abraza a su hermano y le dice, en código, que no importa lo que pase, él va a estar ahí y lo va a querer siempre.

¿Por qué añadieron esta escena a 'Stranger Things 4'?

Este jueves el actor confesaba en una entrevista con Variety, que escribieron la escena durante el rodaje, pues se dieron cuenta de que era necesaria. Y es que, tras la mirada cómplice de Jonathan en el coche cuando Will se declara, de forma encubierta, a Mike, hacía falta un momento entre los dos hermanos.

Will Byers (Noah Schapp) en 'Stranger Things' | Netflix

Según contaba Schnapp, "Es muy importante que la gente vea que Will no está solo, porque todo lo que vemos de él es luchar y sentirse deprimido y que no puede ser él mismo".

Sin duda, este momento, que emocionó a los fans de la serie de Netflix, se ha convertido en uno de los más especiales, no solo por su espontaneidad sino también por su mensaje.

