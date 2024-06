Estrenos de cine del 7 de junio: Will Smith vuelve con Bad Boys: Ride or die

Bad Boys: Ride or die

Censurado tras el bofetón a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022, Will Smith está de vuelta con una cuarta entrega de Bad boys, la saga policial de comedia y acción que le convirtió en los 90 en el chico de oro de Hollywood.

Adil El Arbi y Bilall Fallah, que dirigieron la anterior entrega en 2020, vuelven a ponerse a los mandos de esta saga que lanzó en los 90 Michael Bay y que exprime al máximo la química entre Smith y su compañero de batallas, Martin Lawrence.

Duración: 115 minutos

Hit Man

Richard Linklater, director de Boyhood y la trilogía romántica que comenzó con Antes del amanecer, sigue experimentando en su nueva incursión en la comedia criminal, Hit man, con Glenn Powell en la piel de un soplón de la Policía perdido entre sus múltiples identidades.

La historia, basada en una noticia real, retuerce los géneros de comedia, noir y thriller psicológico para meter al espectador en un laberinto de espejos y, a la vez, hacerle reír.

Duración: 113 minutos

Los vigilantes

Ishana Shyamalan, hija del productor y director de El sexto sentido, M. Night Shymalan, debuta como directora en Los vigilantes, un thriller de terror protagonizado por Dakota Fanning y basado en una novela de A.M. Shine.

La película cuenta la historia de Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda y se ve atrapada junto a tres extraños a los que observan y acechan cada noche criaturas misteriosas.

Duración: 102 minutos

La última sesión de Freud

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial y del final de su vida, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud (Anthony Hopkins), invita al escritor C.S. Lewis a un debate sobre la existencia de Dios, un encuentro en el que abordan grandes cuestiones y chocan en temas como el amor, el sexo o el sentido de la vida.

Dirigida por Matt Brown, la película imagina un encuentro que nunca se produjo entre un Freud anciano y enfermo y el autor de Las crónicas de Narnia, mientras la guerra con Alemania se hace inevitable.

Duración: 122 minutos

Ex maridos

El estadounidense Noah Pritzker (San Francisco, EE.UU., 1986) ha fichado a Griffin Dune, conocido por títulos emblemáticos como After hours (1985) de Scorsese o An american werewolf in London (1981) de John Landis, como protagonista de esta comedia que retrata la crisis vital de un padre que a los 60 años debe reinventarse.

Un hombre que siempre se ha identificado como marido de su mujer (Patricia Arquette) y padre de sus hijos, y que, de pronto, se encuentra con que su esposa le pide el divorcio y sus hijos (James Norton y Miles Heizer) son adultos con sus propias crisis vitales.

Duración: 99 minutos

Lassie: una nueva aventura

La perra collie Lassie es un personaje clásico de la ficción, creado por el escritor británico Eric Knight en 1940 en el cuento Lassie: vuelve a casa y protagonista, desde entonces, de múltiples adaptaciones de cine y televisión.

El alemán Hanno Olderdissen dirige esta nueva película, Lassie: una nueva aventura, donde la perra se embarca en una misión de rescate junto a su mejor amigo, Flo, para descubrir qué hay detrás de unas misteriosas desapariciones de varios perros de pedigrí.

Duración: 91 minutos

Los peores

Entre redes sociales, decepciones amorosas, drogas y sexo por internet, Lise Akoka y Romane Gueret retratan en su ópera prima la crudeza y lo disfuncional del entorno en el que viven cuatro adolescentes seleccionados para el rodaje de una película.

Los peores se alzó con el Gran Premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes de 2023, la segunda sección más importante del certamen.

Duración: 96 minutos

Paradise is burning

Tres hermanas de entre 7 y 15 años viven solas después de que su madre las abandonara. Cuando los servicios sociales exigen una reunión familiar, la hermana mayor, Laura, pone en marcha un plan para encontrar una sustituta para su madre.

Ganadora del premio a mejor dirección en la sección Horizontes del Festival de Venecia, Paradise is burning, de la sueca Mika Gustafson, representa a una nueva ola de directores independientes escandinavos.

Duración: 108 minutos

Sylvanian Families la película: el regalo de Freya

Sylvanian Families la película: el regalo de Freya es el primer filme basado en los famosos juguetes japoneses que salieron a la luz por primera vez en 1985, fabricados por EPOCH, la misma empresa de los juguetes de Super Mario.

El sello de Sylvanian Families agrupa a muñecos de familias de animales coleccionables con múltiples accesorios, vehículos, casas y muebles. En este caso la protagonista es Freya, una coneja a la que le encargan preparar el evento principal de un importante festival en su aldea.

Duración: 65 minutos

Robotia

En un mundo habitado por androides, dos robots construidos a la vez se reencuentran en una cancha de fútbol y harán lo posible por jugar pese a que uno tiene un defecto de fabricación y a la otra no le permiten participar.

Esta coproducción hispanoargentina de animación, dirigida por Diego Cagide y Diego Lucero, apuesta por valores como la cooperación, la amistad y el respeto a la diversidad y la igualdad de género.

Duración: 84 minutos

Un hombre sin miedo

Un jesuita protegido por el general Franco que acabó cantando la Internacional es el escueto resumen de la vida del Padre Llanos, que hizo una gran labor social en el Pozo del Tío Raimundo, en el barrio madrileño de Vallecas, y cuya vida retrata este documental, dirigido por Juan Luis de No.

Llanos (1906-1992) nació en el pudiente barrio de Salamanca de Madrid, tenía novia, estudió Química en Bruselas, pero sintió la llamada religiosa y al finalizar la Guerra Civil se convirtió en uno de los referentes del nacionalcatolicismo, llegando a ser el confesor espiritual del dictador.

Duración: 88 minutos